"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

Photo: © photonews

Les supporters du KV Malines se rendront finalement bien à Charleroi ce jeudi. Fred Vanderbiest réagit à cette nouvelle.

Au départ, il semblait que les supporters malinois allaient boycotter la rencontre, Charleroi ne proposant que 400 places et n’autorisant que 7 bus de supporters pour le déplacement. Après cette menace de boycott, Charleroi a finalement accordé 600 places dans le parcage visiteurs et autorisé la venue de 12 bus.

Fred Vanderbiest comprend le problème initial

Les supporters jaune et rouge seront donc bien présents pour ce match de Coupe. L’entraîneur Fred Vanderbiest comprend parfaitement le problème initial. "Bien sûr, je suis très heureux que les supporters puissent être présents à Charleroi. Nous avons maintenant 600 places : ce n’est peut-être pas encore beaucoup. Si vous mettez à disposition un parcage de 1500 places pour Malines en Coupe de Belgique, il sera également complet."

Fred Vanderbiest se réjouit que le bon sens ait prévalu : "600 places, c’est toujours mieux que 400, et bien mieux que rien du tout. Je suis très heureux que le bon sens ait triomphé. Se rendre à Charleroi pour un match de Coupe avec un parcage vide… Cela aurait laissé un goût très amer."

Les supporters sont toujours importants 

Ce serait une image totalement contraire à ce que devrait représenter le football de Coupe : "Je ne vais pas dire que leur présence nous offrira la qualification, mais les supporters sont toujours importants pour ce club." En Coupe, peut-être même un peu plus que pour un déplacement classique en championnat.

Fred Vanderbiest sait que le KV Malines peut toujours compter sur le soutien de ses supporters, et jeudi ne fera pas exception : "De toute façon, le parcage visiteurs est généralement complet pour nos fans, que ce soit pour un match de championnat ou un match de Coupe."

Suis KV Malines - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (07/12).

Charleroi
KV Malines
Frederik Vanderbiest

