Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la blessure de Marco Kana est plus grave que prévu. Une absence de plusieurs semaines pour le défenseur.

Anderlecht a appris une très mauvaise nouvelle ce mercredi. Marco Kana, blessé contre l’Union, ne souffre pas d’un simple coup. Les examens ont révélé une blessure bien plus grave que prévu.

Anderlecht a publié un communiqué officiel : Kana ne rejouera plus avant la fin de l’année. Le jeune Belge sera absent environ six semaines à cause d’une blessure à la cheville. Un coup dur pour le joueur, qui revenait bien et jouait de plus en plus cette saison.

Marco Kana zes weken buiten strijd. Le défenseur s'est blessé à la cheville lors du match contre l'Union.



Un calendrier chargé

Cette absence tombe au pire moment pour Anderlecht. Le calendrier est chargé, les matchs vont s’enchaîner et Besnik Hasi devra faire tourner son effectif pour éviter d'autres blessures.

Jeudi soir, Anderlecht affrontera Genk en Coupe de Belgique. Le coach devra bricoler et c’est Killian Sardella qui devrait dépanner en défense. À voir dans quel poste.

La bonne nouvelle, c’est que Nilson Angulo pourra jouer contre Genk. Il ne souffre que d’une petite fracture à la main.