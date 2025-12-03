Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk
Photo: © photonews

Touché à la main contre l'Union, Nilson Angulo pourra finalement jouer la Coupe de Belgique jeudi contre Genk.

S’il y a bien un joueur qui surprend cette saison à Anderlecht, c’est Nilson Angulo. Longtemps considéré comme un jeune à potentiel, l’Équatorien est en train de changer de dimension. Sous Besnik Hasi, il joue avec liberté et ses performances commencent à attirer les regards.

Avec quatre buts et sept passes décisives cette saison, Angulo réalise un excellent début de saison. Il a marqué contre l’Union Saint-Gilloise avant de quitter le terrain sur blessure.

Angulo sera présent contre Genk

Selon la DH, Angulo souffre d’une fracture à la main. C’est une blessure embêtante, mais pas assez grave pour l’empêcher de jouer. Il sera présent jeudi en Coupe contre Genk. Une très bonne nouvelle pour Anderlecht, qui compte sur lui cette saison.

Angulo n’hésite plus à prendre le jeu à son compte et à faire des différences là où, la saison passée, il doutait. Son changement d’attitude saute aux yeux. Il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2029.

Plusieurs clubs suivent son évolution, dont deux grosses cylindrées du Portugal. Pour l’instant, Anderlecht profite de sa métamorphose. La suite dépendra de lui… et du marché.

Suis KRC Genk - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (04/12).

