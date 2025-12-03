"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

Philippe Albert salue la belle série d'Anderlecht après le derby mais reste prudent. Pour lui, les Mauves peuvent viser le titre sans être de vrais favoris.

Philippe Albert s’est exprimé sur le plateau de La Tribune, l'émission de la RTBF. L’ancien Diable Rouge est revenu sur la victoire d’Anderlecht dans le derby bruxellois face à l’Union Saint-Gilloise, un succès qui a relancé l’enthousiasme du côté mauve.

Albert souligne l’excellente forme d’Anderlecht ces dernières semaines. "Quand vous battez le Standard, Bruges et l’Union à domicile, il ne faut plus se cacher", a-t-il expliqué. Selon lui, avec ses moyens et son histoire, Anderlecht doit viser très haut cette saison.

Anderlecht a enchaîné quatre victoires et s’est nettement rapproché des leaders. Les Mauves reviennent tout près des deux premières places.

Anderlecht jouer le titre ?

Pourtant, Albert ne s’emballe pas. Il estime que le Sporting est un prétendant crédible, mais pas le favori. "Anderlecht, candidat au titre, oui. Anderlecht, champion, non", résume-t-il. Une manière de dire que le chemin est long.

Anderlecht a retrouvé de la confiance et du rythme, mais la bataille pour le titre s’annonce serrée jusqu’au bout.