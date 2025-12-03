La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN
Photo: © photonews

En ce début de mois de décembre, la Coupe d'Afrique des Nations commence à se profiler. La FIFA a clarifié le timing de mise à disposition des joueurs.

Une à une, les sélections africaines qualifiées pour la CAN commencent à dévoiler la liste des joueurs repris pour la compétition. Cela aura vraisemblablement un impact sur le championnat belge : plusieurs équipes perdront des joueurs à cette occasion.

La CAN se tiendra du 21 décembre au 18 janvier, alors que la trêve du championnat belge s'étend du 28 décembre au 16 juillet. Mais il va sans dire que les joueurs concernés ne quitteront pas leur club avant le premier jour du tournoi.

Ils ne partiront toutefois pas aussi tôt que prévu. La FIFA a en effet adapté ses dispositions en la matière : "Reprenant l’approche adoptée pour la Coupe du monde 2022, la période de mise à disposition sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025".

Réduire l'impact de la CAN pour les clubs

Des accords entre clubs et sélections sont toutefois possibles : "Il a également été décidé d’encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et aux clubs libérant des joueurs (…) à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées". En cas de désaccord, la FIFA assumera un rôle de médiateur. 

Les clubs pourront donc garder leurs joueurs sélectionnés une semaine de plus qu'à l'accoutumée. Une bonne nouvelle pour les principaux concernés, moins pour les sélectionneurs des nations qualifiées pour la CAN, qui disposeront de moins de temps pour travailler avec leur groupe.

