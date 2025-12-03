Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Ce mois de décembre verra le début de la Coupe d'Afrique des Nations, et les clubs belges se préparent à être privés de quelques cadres. Voici, équipe par équipe, l'impact de la CAN sur la Pro League.

Union Saint-Gilloise

Le leader de Jupiler Pro League ne devrait pas être très affecté par la CAN - du moins si l'on parle purement du nombre de joueurs sélectionnés. En effet, Adem Zorgane (Algérie) est le seul Unioniste assuré de partir à la CAN cet hiver ; le remplacer risque tout de même de s'avérer délicat. Ousseynou Niang, appelé en septembre mais qui n'a pas encore joué pour le Sénégal, peut aussi espérer une sélection.

Club de Bruges

Du côté de Bruges aussi, l'impact de la CAN devrait être limité, et également concerner un titulaire au milieu de terrain : Raphaël Onyedika sera, sauf surprise, repris par le Nigeria. Shandre Campbell a quant à lui été repris par Hugo Broos avec l'Afrique du Sud, mais Hayen perd là un joker et pas un cadre.

RSC Anderlecht

Anderlecht sait déjà que Mario Stroeykens, fraîchement devenu international congolais en novembre dernier, ira à la CAN avec la RDC. Une absence gérable vu le rôle limité de Stroeykens ces dernières semaines. Le Sénégal, par contre, privera le RSCA d'un titulaire : Ilay Camara devrait bien être de la partie. Moussa N'diaye est une option, mais a peu de chances d'être appelé.

Lire aussi… Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe›Un autre joueur peut espérer ses débuts en sélection : Ibrahim Kanaté. On le sait suivi par Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali, mais il reste un outsider. De la même façon, il y a très peu de chances que les champions du monde U20 Ali Maamar et Anas Tajaouart fassent le grand saut vers l'équipe A du Maroc.

STVV

Rien à signaler ici : à moins d'une sélection surprise d'Abdoulaye Sissako avec le Mali, Saint-Trond ne perdra aucun joueur durant la CAN.

KV Malines

Les Sang & Or ne doivent pas s'attendre à être véritablement handicapés par la CAN, à moins que Moncef Zekri, en grande forme et qui sort d'une bonne Coupe du Monde avec les U17 du Maroc, reçoive une promotion surprenante vers l'équipe A. Bill Antonio, par contre, devrait bien être appelé par le Zimbabwe. La Guinée ne jouant pas la CAN, Mory Konaté restera en Belgique.

KRC Genk

Le Racing Genk était préparé à ce que Joris Kayembe soit appelé par la RDC, et ça n'a pas manqué. Mujaid Sadick, qui pourrait être appelé par le Nigeria, n'est pas dans la présélection, pas plus que Yira Sor. Somme toute : un impact très limité.

La Gantoise

La sélection polémique annoncée par le Cameroun, en même temps que le licenciement de Marc Brys, contenait le défenseur gantois Samuel Kotto. Il devrait être le seul Buffalo sélectionné : Abdelkahar Kadri n'a plus joué pour l'Algérie depuis 2023, Wilfred Kanga depuis 2022 avec la Côte d'Ivoire.

Standard

Mathieu Epolo a été repris par la RDC, et le Standard fera donc sans son numéro 1 pendant quelques semaines. Ce ne sera pas le seul pion important absent durant la CAN à Sclessin : Rafiki Saïd est la star des Comores et sera bien sûr sélectionné. Cependant, le Rwanda et Madagascar manquant la compétition, ni Sahabo ni Ilaimaharitra ne quitteront la Belgique cet hiver.

Zulte Waregem

Un seul joueur pourrait quitter le Gaverbeek pour disputer la CAN : Tochukwu Nnadi, qui fait partie de la préliste du Nigeria. Ce serait cependant une première pour lui avec l'équipe A, et les chances sont donc minces.

Sporting Charleroi

Le Sporting Charleroi est le club le plus affecté par la CAN en Jupiler Pro League. S'il n'a pas encore été titularisé, Mohamed Koné est toujours appelé par la Côte d'Ivoire, et cela devrait encore être le cas. Parfait Guiagon l'accompagnera certainement avec les Éléphants, lui qui compte 4 caps et était appelé en novembre.

Au milieu de terrain, c'est Yassine Titraoui qui, sauf surprise, devrait être repris avec l'Algérie. Enfin, il existe une chance pour que Cheick Keita, qui avait été repris en juin dernier par Tom Saintfiet, soit appelé avec le Mali. Cela ferait 4 titulaires indiscutables : comment Rik De Mil gérerait-il ça ?

RAAL

Sauf énorme surprise, aucun Loup ne disputera la CAN. Les seuls candidats plausibles à une présence en sélection seraient Samuel Gueulette et Jerry Afriyie, mais ni le Rwanda ni le Ghana ne disputent la compétition.

Antwerp

Kiki Kouyaté, titulaire incontournable au Bosuil, n'a plus été appelé depuis 2024 par le Mali : l'Antwerp peut donc espérer que Tom Saintfiet continuera de la sorte et ne le sélectionnera pas pour la CAN, si surprenant que ce soit (il compte 36 caps). Dès lors, c'est simple : il n'y aura pas de joueur de l'Antwerp à la CAN.

KVC Westerlo

Même chose à Westerlo : les Campinois ne comptent aucun candidat crédible à une sélection pour la CAN.

OHL

S'il est international congolais depuis 2024, William Balikwisha n'a pas été appelé par la RDC pour la CAN à venir. Un joueur d'OHL peut cependant toujours en rêver : il s'agit de Chukwubuikem Ikwuemesi, qui fait partie de la présélection du Nigeria. Au vu de la concurrence en attaque, ses chances sont cependant minces (il ne compte aucune cap avec les Super Eagles en équipe A).

FCV Dender

Plus on descend au classement, moins les équipes sont affectées par la CAN - assez logiquement. La lanterne rouge de Pro League est donc logiquement assez sereine. Seul l'Angola, qui peut en théorie appeler Sambu Marsoni et Bruny Nsimba, pourrait inquiéter Dender, mais leur sélection est peu probable.