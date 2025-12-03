L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles
Photo: © photonews

Après la victoire du RSC Anderlecht dans le derby de Bruxelles, le centre-ville s'affichera encore un peu plus en Mauve & Blanc.

Cette semaine, le RSC Anderlecht a annoncé une nouvelle surprenante : l'ouverture d'un pop-up store, localisé aux abords de la Grand-Place de Bruxelles. Un magasin temporaire, donc, qui sera ouvert durant tout le mois de décembre en parallèle aux Plaisirs d'Hiver.

Pour la première fois de son histoire, le RSC Anderlecht ouvrira un une boutique dans le centre de Bruxelles. Grâce à une collaboration avec la Ville de Bruxelles, le club loue durant l’entièreté du mois de décembre un bâtiment historique situé rue de la Tête d’Or, à l’angle de la Grand-Place", lit-on dans le communiqué du RSCA.

Deux séances de dédicaces organisées par Anderlecht 

"Le Pop-up Store ouvrira ses portes le jeudi 4 décembre et sera accessible jusqu’au réveillon du 31 décembre, du mardi au dimanche, de 11h00 à 19h00.

En décembre, plus de 4 millions de visiteurs sont attendus pour les Plaisirs d’Hiver, le marché de Noël du centre-ville avec ses 200 chalets, ses attractions, ses animations culturelles et le spectacle lumineux quotidien sur la Grand-Place dès 18h00, sous le grand sapin de l’Hôtel de Ville". 

Lire aussi… Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"En parallèle, deux séances de dédicaces seront également organisées, annonce le Sporting : Thorgan Hazard et Nathan Saliba (10/12, de 14h à 15h), puis Mihajlo Cvetkovic et Nathan De Cat (24/12, de 14h à 15h). 

