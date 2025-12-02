Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges
Photo: © photonews
Simon Mignolet n'a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre entre le Club de Bruges et l'Antwerp ce week-end. Une bonne nouvelle plutôt qu'une mauvaise, selon son frère Wouter, qui a précisé sa situation.

Simon Mignolet n’a joué qu’une mi-temps dimanche contre l’Antwerp et est ensuite resté dans les vestiaires par précaution. Le Club de Bruges avait d’abord donné des explications succinctes, mais son frère Wouter a précisé la situation dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Le portier de 37 ans avait été titularisé par Nicky Hayen après la blessure de Nordin Jackers au Sporting CP. Simon Mignolet revenait lui-même de blessure, mais la pression était forte au Jan Breydel après la lourde défaite en Ligue des Champions et celle contre Anderlecht, et Dani Van Den Heuvel, qui ne comptait que neuf matchs professionnels à son actif, ne semblait pas encore prêt.

Simon Mignolet est donc apparu comme le choix logique. "Il veut toujours agir dans l'intérêt du club", a déclaré son frère Wouter, qui a porté les couleurs du KSK Tienen en Challenger Pro League en tant que milieu de terrain.

Les 45 minutes de Mignolet, une bonne nouvelle plutôt qu'une mauvaise

Selon lui, Simon a rapidement senti qu'il ne pourrait pas jouer la rencontre à 100 %. "Il avait un peu peur d’un long ballon ou d’un sprint intense. Dans ce cas, il est plus sage de sortir et de ne pas prendre de risques. La mi-temps qu'il a jouée est une bonne nouvelle, pas une mauvaise."

Lire aussi… Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vuFace à Louvain en Coupe de Belgique ce mercredi, il est probable que Nicky Hayen fasse reposer Simon Mignolet pour permettre à Dani Van Den Heuvel d’enchaîner. Le gardien expérimenté pourrait en revanche être appelé pour les matches de championnat, ainsi que pour le rendez-vous face à Arsenal mercredi prochain en Ligue des Champions.

