Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Photo: © photonews
Journée agitée chez les Francs Borains, qui ont décidé de remplacer Igor De Camargo par Yves Vanderhaeghe. Georges-Louis Bouchez est revenu sur cette décision forte.

La défaite contre l'Olympic Charleroi aura donc été celle de trop pour Igor De Camargo. L'aventure de l'ancien Diable Rouge sur le banc des Francs Borains (sa première comme entraîneur principal) n'aura duré que 13 matchs. Ses débuts étaient pourtant prometteurs, avec un 5 sur 9 pour débuter la saison en D1B, dont un succès convaincant contre la Patro Eisden.

Mais la défaite contre Ninove en Coupe de Belgique a fait très mal. Depuis cette victoire contre le Patro, l'équipe n'a remporté qu'un seul match. "La volonté des Francs Borains est d’aller plus loin, plus haut. Malgré les efforts déployés, il n’a pas été possible de confirmer cette volonté au terme des 12 premières journées de championnat", explique Georges-Louis Bouchez dans le communiqué officiel.

"C’est la raison pour laquelle il a été décidé de mettre un terme à la collaboration avec Igor à qui nous souhaitons le meilleur pour la suite. Il a été d’une parfaite correction et d’un investissement exemplaire. Merci à Igor pour tout cela", poursuit le président des Francs Borains.

Vanderhaeghe, l'homme de la situation ?

La direction n'a pas hésité à trancher dans le vif : "Pour le remplacer, le choix d’Yves s’est assez facilement imposé tant son parcours de joueur et son expérience d’entraîneur illustrent un homme de caractère, qui ne lâche rien, mais aussi dévoué à son club".

"Un esprit que nous voulons être une marque de fabrique du club. Son arrivée marque une volonté de professionnalisation accrue pour les Francs Borains avec le maintien de l’objectif de passer un palier supplémentaire", conclut Georges-Louis Bouchez.

Francs Borains

20:35
20:20
1
20:00
15:00
19:30
18:40
18:00
18:20
1
17:30
17:00
15:40
16:40
16:20
16:00
15:20
14:40
2
14:20
14:00
13:30
13:00
12:00
12:40
12:20
11:40
11:20
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
08:30
08:00
07:40
07:20
1
07:00
06:30

