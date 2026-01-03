Près de trois mois de blessure : quand Zeno Debast fera-t-il son retour ?

Absent depuis bientôt trois mois en raison d'une blessure au genou, Zeno Debast est sur le point de faire son retour au Sporting CP. Une bonne nouvelle pour le défenseur central, mais aussi pour les Diables Rouges, à six mois de la Coupe du monde.

Tous les Diables Rouges ne sont malheureusement pas dans une situation idéale à six mois de la Coupe du monde. C'est notamment le cas de Zeno Debast, toujours absent avec le Sporting Portugal en raison d'une blessure au genou qu'il traîne depuis début octobre.

Sans surprise, le défenseur central de 22 ans n'était pas dans le groupe pour le déplacement à Gil Vicente, ce vendredi soir, dans le cadre de la première rencontre de l'année civile du Sporting CP.

L'ancien joueur d'Anderlecht devrait toutefois rapidement faire son retour au sein de la ligne défensive du Sporting CP. En effet, le média portugais Record prévoyait il y a peu son retour pour le 6 janvier.

Zeno Debast bientôt de retour de blessure

Une date à laquelle le Sporting entamera son Final 4 de la Coupe de la Ligue, contre Guimaraes. Une affiche importante, que Zeno Debast ne devrait pas débuter après près de trois mois d'absence, mais à laquelle il pourrait participer en entrant en cours de match.



Son retour dans le groupe est, en tout cas, attendu très prochainement, ce qui est une bonne nouvelle pour lui comme pour les Diables Rouges. Il y a peu, Rudi Garcia déclarait que certaines associations en défense centrale l'avaient séduit : il y a fort à parier que le duo Theate - Debast en fasse partie. Le Diable Rouge aux 24 sélections est, de toute manière, déjà devenu une figure importante en sélection, sur laquelle il faudra compter cet été.