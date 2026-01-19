🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

Ousseynou Niang a vécu un grand jour avec cette victoire à la CAN avec le Sénégal. Il a toutefois dû regarder la finale depuis l'hôpital.

Il y a deux ans, l'Union avait déjà vu champion d'Afrique revenir au Parc Duden, après le triomphe de Lazare Amani à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est Ousseynou Niang qui a eu cet honneur avec le Sénégal.

Le piston gauche de l'Union n'était initialement pas dans la liste mais a profité deux forfaits pour prendre part à un tournoi qui restera dans les mémoires. La finale aura été particulièrement rocambolesque. Avant le chaos une fois la rencontre commencée, Niang a, bien malgré lui, fait monter la tension en avant-match.

Un forfait qui intrigue

Le natif de Ziguinchor ne s'est pas senti bien à l'échauffement. Victime d'une intoxication, il a dû être évacué par ses coéquipiers dans un sale état. Krepin Diatta et Pape Matar Sarr ont connu le même sort. Ismail Jakobs (actif au Galatasaray) s'est montré assez mystérieux, expliquant que "beaucoup de choses se sont passées avant la rencontre".

Après Krepin Diatta, un autre joueur Sénégalais se blesse à l’échauffement. Il s’agirait de Ousseynou Niang. On voit ici ses coéquipiers lui sortir du terrain. pic.twitter.com/Z7osRBNwU1 — SAIKOU SEYDI (@Saikouseydi1) January 18, 2026

Quoiqu'il en soit, la situation semble désormais sous contrôle. L'état de Niang est stable, il a même pu sortir de l'hôpital pour rejoindre le groupe à l'hôtel et se joindre aux célébrations.



Lire aussi… 🎥 Scandale et chaos à Rabat : le Sénégal bat le Maroc en finale de la CAN›

Une bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise qui, à défaut de pouvoir compter sur son ailier gauche contre le Bayern Munich, aura bien besoin d'un noyau au complet pour la deuxième partie de saison.