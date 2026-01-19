🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

Matz Sels était en très grande forme samedi lors du match nul entre Nottingham Forest et Arsenal (0-0). Le Diable Rouge a livré une prestation de grande classe, permettant à son équipe de tenir en échec le leader de Premier League. Il s'est exprimé après la rencontre.

À la 65e minute de jeu, le portier belge a réalisé sa plus belle parade de la rencontre. Il a repoussé une tête parfaitement placée sur le côté gauche du but par Bukayo Saka.

"C’était un match difficile. Arsenal est en tête du championnat, donc je pense qu’on a tous donné 100 % pour obtenir un bon résultat", a-t-il souligné au micro de TNT Sports. "Tout le monde a tout donné, et oui, on est très contents. Ce n’est qu’un point, mais il nous donne beaucoup de confiance pour les prochains matchs."

Le Diable Rouge est seulement le deuxième gardien à avoir réalisé un clean sheet face à Arsenal après Alisson cette saison. "Garder un clean sheet, c’est toujours agréable. Mais si tu regardes la prestation de toute l’équipe et de la défense aujourd’hui, c’était incroyable. Quand tu ne concèdes pas de but, c’est toujours plus facile de gagner. Donc oui, je suis vraiment heureux, et il faut continuer sur cette voie."

Du positif après une période plus compliquée

Laissé sur le banc lors de trois matchs de championnat après une blessure à l’aine qui l’a écarté du groupe pour un match, il est revenu sur cet épisode : "C’était un peu particulier, oui. J’ai été blessé pendant un moment, et l’équipe gagnait, donc l’entraîneur m’a dit qu’il voulait continuer avec le même groupe."





"J’ai continué à travailler dur à l’entraînement pour être prêt le jour où ma chance reviendrait. Je pense qu’on a bien joué la semaine dernière et aujourd’hui aussi. C’est toujours un effort collectif. Je suis heureux pour moi, pour l’équipe et pour Nottingham."