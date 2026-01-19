"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

La CAN s'est terminée sur un véritable drame pour le Maroc : un penalty accordé à la dernière minute, au terme d'un long arrêt de jeu, a été manqué par Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a réagi pour la première fois à ce raté.

C'est un raté qui rentre dans l'histoire des échecs en finale de grand tournoi, aux côtés du penalty de Roberto Baggio en 1994. Brahim Diaz, au bout des arrêts de jeu d'une finale de CAN explosive, avait le bonheur du Maroc au bout du pied... et s'est loupé.

Une panenka lamentablement ratée, comme si le milieu créatif du Real Madrid, jusque là auteur d'un excellent tournoi, n'avait pas réussi à tourner le bouton après les débordements ayant éclaté en tribunes suite au penalty concédé par le Sénégal.

Brahim Diaz présente ses excuses

Dans les prolongations qui s'ensuivront, le Sénégal finira par inscrire le seul but du match et remporter la CAN sur le sol marocain, un trophée qu'on pensait promis aux Lions de l'Atlas. Comment Diaz peut-il s'en remettre ? Lui-même se pose la question.

"Mon âme souffre. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné, grâce à chaque message, chaque preuve de soutien qui m'a fait ressentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu avec tout ce que j'avais, et surtout mon coeur", entame le Madrilène sur Instagram.

"Hier, j'ai échoué, j'en assume l'entière responsabilité et je m'excuse de tout mon coeur. Ce sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne cicatrisera pas facilement, mais je vais essayer. Si pas pour moi, pour tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui ont souffert avec moi", continue Brahim Diaz.



"Je continuerai à aller de l'avant, jusqu'à ce qu'un jour je puisse rendre tout cet amour et rendre fier le peuple marocain".