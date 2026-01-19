Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato
Photo: © photonews

Un départ de Mohamed Guindo était dans l'air depuis plusieurs jours. Il vient désormais d'être officialisé.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la possibilité de voir Mohamed Guindo quitter la RAAL. L'attaquant de 22 ans a commencé la saison comme titulaire mais a été freiné par les arrivées de Jerry Afriyie, Pape Fall et Oucasse Mendy à son poste. Il n'a pas encore inscrit le moindre but cette saison.

Même si Frédéric Taquin joue avec deux attaquants de pointe et a titularisé Guindo contre le Club de Bruges (une première depuis la sixième journée), voir le joueur partir chercher plus de temps de jeu ailleurs était de plus en plus probable.

La saison dernière, Guindo avait joué un rôle non-négligeable dans la montée des Loups, avec 8 buts et 3 assists en D1B. Pour retrouver la possibilité d'enchaîner la rencontre, le Malien de 22 ans a opté pour un prêt.

Retrouver le chemin du but en France

Celui qui avait été formé à Anderlecht jusqu'à ses 19 ans poursuivra la saison à Clermont, en deuxième division française. Aucune option d'achat n'a été négociée, il reviendra donc à la RAAL pour y vivre sa dernière année de contrat la saison prochaine.

En attendant, il doit prêter main forte au douzième de Ligue 2 : "Je suis ici pour aider le club à accomplir les objectifs de la saison. Je suis quelqu’un qui ne vit que pour les buts, tout en restant au service de l’équipe, mais je suis là pour marquer des buts", se présente-t-il dans le communiqué officiel. Il s'agit du deuxième départ pour les Loups dans ce mercato, après celui de Lucas Bretelle au Mans.

RAAL La Louvière
Clermont FC
Mohamed Yaya Guindo

