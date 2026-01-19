Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

Après l'avoir emporté contre Malines, l'Union se prépare un sacré défi contre le Bayern Munich. Un match que Promise David aborde avec son état d'esprit habituel, sans complexe.

Promise David est l'un des hommes en forme de l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant canadien a marqué lors de quatre des cinq derniers matchs. À Dender comme contre Malines, c'est à chaque fois lui qui a ouvert le score, de bien jolie manière. "Un bon début d'année pour moi ? Je dirais un début d'année normal", rigole-t-il à notre micro.

Pourtant, son début de saison n'était pas des plus inspirés. Mais il ne s'est jamais inquiété : "Je ne sais pas si je parlerais d'évolution par rapport au début de saison. J'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Je dirais qu'il y a une évolution dans la manière dont je suis perçu, mais je continue simplement à marquer. J'ai été critiqué, mais finalement, ça m'est passé au-dessus de la tête. Je veux juste marquer et m'amuser".

David restait sur des Playoffs de feu (8 buts en 10 matchs), mais a tâté du banc à la reprise, lorsque Kevin Rodriguez était en pleine explosion : "Je suis toujours le même joueur, la même personne, je ne change pas parce lors d'un match le ballon rentre et que lors du suivant, il ne rentre pas".

Le Bayern, une belle occasion de se montrer

Le voici de retour en forme au meilleur moment avant de se frotter à la crème de la planète football : "Je suis assez excité à l'idée de jouer contre le Bayern Munich, c'est sûr. Ils sont très puissants, c'est une sacrée machine, un très beau challenge pour nous. Marquer là-bas serait évidemment un rêve, mais ça ne servirait à rien si on perd. Si je marque, je veux que ça nous aide à gagner".



Promise David s'est enfin exprimé sur cette fenêtre de mercato : "Mes chances de rester à l'Union pour la deuxième partie de saison ? Je veux rester. Mon objectif, c'est de remporter le championnat à nouveau, je veux aider l'équipe à confirmer".