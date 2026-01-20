De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat
Photo: © photonews

Yannick Carrasco pourrait quitter Al-Shabab lors du mercato hivernal. Désireux de faire son retour en Europe, le Diable Rouge aurait été proposé en prêt à deux clubs de Serie A. Sa décision finale n'a toutefois pas encore été arrêtée.

Auteur de neuf buts et trois passes décisives en seize apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Yannick Carrasco pourrait quitter Al-Shabab à l’occasion du mercato hivernal.

Le club saoudien souhaite en effet réduire sa masse salariale en se séparant de l’un de ses plus gros salaires. Arrivé en septembre 2023 en provenance de l’Atlético de Madrid contre un montant estimé à 15 millions d’euros, l’international belge figure parmi les joueurs susceptibles d’être concernés.

À six mois de la Coupe du monde 2026, l’ailier de 32 ans ne cache pas son désir de retrouver le football européen afin d’augmenter ses chances de participation au Mondial. Ces dernières semaines, son nom a notamment circulé du côté de la Juventus, où son arrivée aurait été conditionnée au départ de Federico Chiesa vers Liverpool.

Yannick Carrasco vers la Série A ?

Si ce dossier demeure incertain, la Serie A apparaît néanmoins comme la destination la plus probable pour Yannick Carrasco. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, ses représentants auraient proposé ses services à deux autres formations italiennes, en prêt : le Napoli, qui pourrait prochainement se séparer de Noa Lang, ainsi qu’à l’AS Roma.


Deux clubs engagés dans la lutte pour les premières places du championnat et qui pourraient offrir à Carrasco l’opportunité de relancer sa carrière internationale. Absent des dernières sélections belges depuis l’Euro 2024 disputé sous la direction de Domenico Tedesco, le Diable Rouge jouerait là sans doute l’une de ses dernières cartes pour participer au Mondial nord-américain.

Yannick Carrasco

