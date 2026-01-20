Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Danylo Sikan sera le nouvel attaquant du RSC Anderlecht. Un attaquant ukrainien solide et travailleur, qui va devoir faire mieux que Luis Vazquez. Voici quelques choses à savoir sur lui.

Un profil "à la Vazquez" ?

On le sait : Besnik Hasi ne veut pas forcément d'un artiste - il veut juste un attaquant aux qualités techniques et de finisseur supérieures à celles de Luis Vazquez. L'Argentin avait le profil pour plaire à son coach, même si ce n'était pas ce qui plaît au Lotto Park ; le problème était son niveau.

Danylo Sykan n'arrive pas donc pour faire se lever le stade à coups de gestes techniques. Toutes les sources ukrainiennes soulignent ses qualités : du pressing, de l'activité, un joueur d'équipe - mais ceux qui rêvent d'un nouveau Mati Suarez, qui vient de prendre sa retraite, en seront pour leurs frais. Sykan est plutôt un nouveau Oleg Iachtchouk, pour citer un compatriote.

Il a connu des grands noms - et un ancien Mauve

Si on jette un oeil aux joueurs aux côtés desquels Danylo Sykan a évolué, on remarque certains grands noms. Il a notamment joué 53 matchs avec un certain Mykhaylo Mudryk au Shakhtar Donetsk - un attaquant que toute l'Europe s'arrachait, mais qui a très mal vécu son transfert estimé aux alentours des 100 millions d'euros à Chelsea.







À Trabzonspor, c'est aux côtés de Stefan Savic, ancien défenseur de Manchester City et de l'Atlético Madrid, que Sykan a probablement appris beaucoup. On notera également qu'il y a côtoyé un certain Kazeem Olaigbe. Mais côté Mauve, c'est bien sûr Bogdan Mykhaylichenko qui aura pu donner des conseils à Sykan : le nouvel attaquant du RSCA a joué 28 matchs aux côtés de l'ancien défenseur bruxellois au Shakhtar.

Ukrainien engagé

Né à Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, Danylo Sykan a rapidement rejoint le Shakhtar Donetsk, club de la région du Donbass où la guerre faisait déjà rage à l'époque. Il a ensuite été prêté au FC Marioupol, longtemps avant l'invasion de 2022 durant laquelle la ville a été ravagée, mais sans surprise, le néo-Mauve a été marqué par la situation actuelle.

Ainsi, Danylo Sykan est particulièrement engagé au sujet du conflit russo-ukrainien. Lors d'un stage avec son club du Shakhtar, il est entré en conflit avec des Russes en vacances qui, notant le logo de son survêtement, s'étaient mis à le provoquer. Plus tard, en Turquie, il ira même jusqu'à acheter des drapeaux russes en vente libre... pour les jeter dans la poubelle la plus proche.

Soulier d'Argent au Mondial U20 ... derrière Haaland

Le plus grand accomplissement de Danylo Sykan au niveau international a eu lieu lors du Mondial U20 de 2019. Alors prêté à Marioupol, l'attaquant ukrainien a inscrit 4 buts en 6 matchs pour son équipe nationale, finissant deuxième meilleur buteur de la compétition.

Résultat : un "titre" de Soulier d'Argent du tournoi, conquis derrière un certain... Erling Haaland. Une seconde place un peu artificielle puisque le Norvégien avait inscrit... 9 buts... en un seul match, face au Honduras lors d'une victoire 12-0.