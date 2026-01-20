Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4317

Danylo Sikan sera le nouvel attaquant du RSC Anderlecht. Un attaquant ukrainien solide et travailleur, qui va devoir faire mieux que Luis Vazquez. Voici quelques choses à savoir sur lui.

Un profil "à la Vazquez" ? 

On le sait : Besnik Hasi ne veut pas forcément d'un artiste - il veut juste un attaquant aux qualités techniques et de finisseur supérieures à celles de Luis Vazquez. L'Argentin avait le profil pour plaire à son coach, même si ce n'était pas ce qui plaît au Lotto Park ; le problème était son niveau.

Danylo Sykan n'arrive pas donc pour faire se lever le stade à coups de gestes techniques. Toutes les sources ukrainiennes soulignent ses qualités : du pressing, de l'activité, un joueur d'équipe - mais ceux qui rêvent d'un nouveau Mati Suarez, qui vient de prendre sa retraite, en seront pour leurs frais. Sykan est plutôt un nouveau Oleg Iachtchouk, pour citer un compatriote.

Il a connu des grands noms - et un ancien Mauve 

Si on jette un oeil aux joueurs aux côtés desquels Danylo Sykan a évolué, on remarque certains grands noms. Il a notamment joué 53 matchs avec un certain Mykhaylo Mudryk au Shakhtar Donetsk - un attaquant que toute l'Europe s'arrachait, mais qui a très mal vécu son transfert estimé aux alentours des 100 millions d'euros à Chelsea.



À Trabzonspor, c'est aux côtés de Stefan Savic, ancien défenseur de Manchester City et de l'Atlético Madrid, que Sykan a probablement appris beaucoup. On notera également qu'il y a côtoyé un certain Kazeem Olaigbe. Mais côté Mauve, c'est bien sûr Bogdan Mykhaylichenko qui aura pu donner des conseils à Sykan : le nouvel attaquant du RSCA a joué 28 matchs aux côtés de l'ancien défenseur bruxellois au Shakhtar. 

Ukrainien engagé 

Né à Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, Danylo Sykan a rapidement rejoint le Shakhtar Donetsk, club de la région du Donbass où la guerre faisait déjà rage à l'époque. Il a ensuite été prêté au FC Marioupol, longtemps avant l'invasion de 2022 durant laquelle la ville a été ravagée, mais sans surprise, le néo-Mauve a été marqué par la situation actuelle.

Ainsi, Danylo Sykan est particulièrement engagé au sujet du conflit russo-ukrainien. Lors d'un stage avec son club du Shakhtar, il est entré en conflit avec des Russes en vacances qui, notant le logo de son survêtement, s'étaient mis à le provoquer. Plus tard, en Turquie, il ira même jusqu'à acheter des drapeaux russes en vente libre... pour les jeter dans la poubelle la plus proche. 

Soulier d'Argent au Mondial U20 ... derrière Haaland 

Le plus grand accomplissement de Danylo Sykan au niveau international a eu lieu lors du Mondial U20 de 2019. Alors prêté à Marioupol, l'attaquant ukrainien a inscrit 4 buts en 6 matchs pour son équipe nationale, finissant deuxième meilleur buteur de la compétition.

Résultat : un "titre" de Soulier d'Argent du tournoi, conquis derrière un certain... Erling Haaland. Une seconde place un peu artificielle puisque le Norvégien avait inscrit... 9 buts... en un seul match, face au Honduras lors d'une victoire 12-0. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Sadiki - Sikan - Erabi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Sadiki - Sikan - Erabi

10:30
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
1
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
1
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

17:20
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1
🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

16:20
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

16:00
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

12:40
2
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved