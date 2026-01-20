Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan
Photo: © photonews

Le Club de Bruges affrontera le Kairat Almaty ce mardi à 16h30 heure belge en Ligue des Champions. La pression est forte sur les Blauw & Zwart, et Ivan Leko en est pleinement conscient.

Présent en conférence de presse, ce lundi à Astana, Ivan Leko a préfacé la rencontre délicate de Ligue des Champions que le Club de Bruges s'apprête à disputer sur la pelouse du Kairat Almaty. Délicate, notamment parce que le thermomètre devrait afficher jusqu'à -15 degrés pendant la rencontre.

"Nous voulons gagner la rencontre le plus rapidement possible et aussi montrer que nous ne sommes pas aussi mauvais que le laissent penser les résultats de la semaine dernière, car c'était une mauvaise semaine", a lancé le Croate devant la presse s'étant déplacée au Kazakhstan.

"Nous avons suffisamment de qualité dans le groupe et le mental est là. Nous pouvons obtenir des résultats contre n'importe quelle équipe. On a besoin de qualité dans notre jeu, mais surtout de résultats. Nous devons être prêts à toute éventualité."

La direction brugeoise absente au Kazakhstan

Pour cette rencontre, Ivan Leko sera notamment privé de Christos Tzolis, l'élément clé du jeu offensif des Brugeois. "Je ne me préoccupe que des joueurs qui sont là. Avec cette équipe, nous pouvons gagner des matchs", a lancé le Croate, en attendant des renforts de sa direction avant la fin du mercato.

Une direction qui ne sera d'ailleurs pas présente au plus près du groupe pour cette rencontre cruciale de Ligue des Champions. Bart Verhaeghe ne pourra donc pas descendre dans le vestiaire comme contre Charleroi, tandis que Dévy Rigaux sera aussi absent.

Lire aussi… Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

"Demandez-leur pourquoi ils ne sont pas là. Mais vous savez, notre directeur sportif n'est pas absent à cause d'un voyage ou d'une soirée avec sa femme. Il est pleinement investi, comme le président, et ils sont avec nous avec le coeur. Ils ont d'autres obligations qui les retiennent à l'écart", a conclu Ivan Leko.

Suis Kairat Almaty - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 16:30.

