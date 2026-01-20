Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."
Photo: © photonews

Le Club de Bruges est clairement sous pression au moment de se rendre au Kairat Almaty - à Astana. Mais Romeo Vermant veut rester positif.

Le Club de Bruges vit une période très difficile : les Blauw & Zwart ont perdu deux matchs d'affilée, à Charleroi et contre la RAAL à la maison. En déplacement à Astana face au Kairat Almaty, les Gazelles doivent se reprendre. 

"Ce n'est pas notre habitude de perdre deux fois de suite", reconnaît Romeo Vermant. "Ce match contre le Kairat sera très important en ce sens. Si nous voulons rester en lice pour le top 24, il faut aller chercher un résultat".

Bruges peut-il le faire ? 

Un résultat, autrement dit : plus que probablement une victoire. "Je suis prêt à jouer et prendre du temps de jeu. Oui, j'ai pris un coup vendredi, mais je peux jouer mardi soir", affirme Vermant.

"Nous n'avons pas encore atteint notre meilleur niveau cette année. C'est important de rester soudés, de nous regarder dans le miroir", ajoute-t-il.  "Et ça finira par venir".

Suis Kairat Almaty - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 16:30.

