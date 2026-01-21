Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco, actuellement entraîneur du Fenerbahçe, a fait parler de lui en raison d'une façon surprenante de donner des consignes à Marco Asensio.

L'ancien sélectionneur de la Belgique a été aperçu en train d'utiliser des bouteilles d'eau pour expliquer une tactique à l'Espagnol. Et cela s'est finalement annoncé concluant.

En effet, l'ancien Madrilène a par la suite été passeur décisif sur le but du 2-3 planté par Talisca. Le club de Domenico Tedesco s'est finalement imposé sur ce score dimanche lors de la 18e journée de Süper Lig.

Domenico Tedesco a utilisé des bouteilles d'eau pour donner des consignes à Marco Asensio 🇪🇸. 😭



Résultat ? 𝗟’𝗘𝗦𝗣𝗔𝗚𝗡𝗢𝗟 𝗔 𝗗𝗘́𝗟𝗜𝗩𝗥𝗘́ 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗗. 🎯



pic.twitter.com/gEt3iSTLS6 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 20, 2026

Premier trophée pour Domenico Tedesco

Il y a peu, l'entraîneur italo-allemand a d'ailleurs remporté la Supercoupe de Turquie avec le Fenerbahçe. Une victoire 0-2 face à Galatasaray a permis aux hommes du tacticien de soulever le trophée.

En championnat, le Fenerbahçe est actuellement à la seconde place derrière Galatasaray. Seul un point sépare le club de l'ex-coach des Diables Rouges du leader.





Les choses se passent donc plutôt bien pour Domenico Tedesco en Turquie. Il avait rejoint le Fenerbahçe en septembre dernier et avait signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027. C'est son premier défi suite à son aventure manquée avec la Belgique.