"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

C'est une rencontre cruciale que disputera le Standard ce vendredi soir face à La Gantoise. Les Rouches devront afficher un bien meilleur visage que lors de leur déplacement à Charleroi, la semaine dernière.

Dans sa course aux Champions Play-Offs, le Standard disputera un véritable match à six points ce vendredi soir face à La Gantoise. Le week-end dernier, les Buffalos ont repris la sixième place grâce à leur victoire contre Anderlecht et à la défaite des Rouches à Charleroi. Vincent Euvrard sait toutefois que cette dynamique peut encore s’inverser en cas de succès lors de cette rencontre cruciale.

"Il est certain que cette rencontre peut être un tournant dans l'énergie. On vient de ce match contre Charleroi, qui ne s'est pas passé comme on le voulait. On retrouve Sclessin, devant nos supporters, et si on bat Gand, on réintègre le top 6."

"C'est important, dans le sprint final, de ne pas laisser un trop grand écart avec nos concurrents. On va essayer de gagner en crédibilité et en confiance, aussi pour nous-mêmes. On veut se dire qu'on sait exister dans ces matchs, qu'on sait battre ces adversaires, et c'est tout ce qu'on n'a pas fait contre Charleroi."

Chaque joueur doit gagner son duel

Sur la pelouse du Mambourg, les joueurs du Standard ont semblé bien trop amorphes et ont été dominés dans tous les compartiments du jeu pendant près d’une heure. Chaque joueur a perdu son match dans le match face à son opposant direct, un aspect qu’il faudra impérativement corriger contre La Gantoise.



"L'état d'esprit du groupe était toujours bon et, dimanche, il l'était encore jusqu'à l'échauffement. Cependant, on continue parfois de surprendre par notre non-présence. Chaque individu doit comprendre que s'il est dominé par son adversaire direct, on n'a aucune chance de gagner le match. Quand on n'est pas présents dans les deux rectangles, c'est pareil. On doit regagner en solidité défensive, gagner nos duels dans le jeu et saisir nos occasions", a conclu Vincent Euvrard.