Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Le FC Utrecht est déjà éliminé en Europa League, mais ne veut pas pour autant lâcher l'affaire ce soir face au KRC Genk.

Le FC Utrecht reçoit le Racing Genk ce jeudi soir en Ligue Europa. Les Néerlandais n'ont pris qu'un seul point lors de la phase de groupes jusqu'ici, et sont donc déjà hors de la course aux barrages.

Genk, de son côté, se débrouille bien en Europe et a de fortes chances d'atteindre le top 24. Ron Jans, l'entraîneur d'Utrecht (et ancien entraîneur du Standard), estime que le match peut basculer des deux côtés. "J'estime les chances à 50-50 », dit-il dans des propos relayés par Het Belang van Limburg.

Ron Jans voit un match ouvert contre Genk

Utrecht n'a plus gagné en Eredivisie depuis le 9 novembre dernier. " L'ambiance n'est pas du tout mauvaise dans ce groupe, mais je vois trop de doutes. Nous allons nous attaquer à cela », dit Jans. "Nous ne devons pas rester dans la déception et j'en fais ma priorité".

Une situation qui ressemble en quelque sorte à celle que vit le KRC Genk, une équipe dont Ron Jans apprécie le style.



" Leur construction du jeu me rappelle celle du PSV Eindhoven", selon Jans, qui avertit ses joueurs. " Il y a beaucoup de dynamique dans l'équipe, surtout sur la droite avec El Ouahdi et Karetsas. Sur la gauche, il faut alors rester très vigilant pour Sor, qui est extrêmement rapide".