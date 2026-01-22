Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le FC Utrecht est déjà éliminé en Europa League, mais ne veut pas pour autant lâcher l'affaire ce soir face au KRC Genk.

Le FC Utrecht reçoit le Racing Genk ce jeudi soir en Ligue Europa. Les Néerlandais n'ont pris qu'un seul point lors de la phase de groupes jusqu'ici, et sont donc déjà hors de la course aux barrages. 

Genk, de son côté, se débrouille bien en Europe et a de fortes chances d'atteindre le top 24. Ron Jans, l'entraîneur d'Utrecht (et ancien entraîneur du Standard), estime que le match peut basculer des deux côtés. "J'estime les chances à 50-50 », dit-il dans des propos relayés par Het Belang van Limburg.

Ron Jans voit un match ouvert contre Genk

Utrecht n'a plus gagné en Eredivisie depuis le 9 novembre dernier. " L'ambiance n'est pas du tout mauvaise dans ce groupe, mais je vois trop de doutes. Nous allons nous attaquer à cela », dit Jans. "Nous ne devons pas rester dans la déception et j'en fais ma priorité".

Une situation qui ressemble en quelque sorte à celle que vit le KRC Genk, une équipe dont Ron Jans apprécie le style. 


" Leur construction du jeu me rappelle celle du PSV Eindhoven", selon Jans, qui avertit ses joueurs. " Il y a beaucoup de dynamique dans l'équipe, surtout sur la droite avec El Ouahdi et Karetsas. Sur la gauche, il faut alors rester très vigilant pour Sor, qui est extrêmement rapide". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Utrecht - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Utrecht
KRC Genk
Ron Jans

Plus de news

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

13:00
Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

13:00
Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

12:20
Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

12:00
Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

11:30
La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..." Réaction

La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."

10:40
1
Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

11:00
Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

10:20
Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

10:00
1
"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union Réaction

"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

09:30
1
Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

09:00
La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

08:30
2
Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

08:00
Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

07:40
Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui" Réaction

Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"

07:00
Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

07:20
Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

06:30
Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

22:56
Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

23:16
1
🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

21:20
Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

22:20
Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

22:00
Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

21:40
Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

21:20
"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

21:00
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
1
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 18:45 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 18:45 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 18:45 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 18:45 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 18:45 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 18:45 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 18:45 Lyon Lyon
Bologna Bologna 18:45 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 18:45 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 21:00 FC Basel FC Basel
Nice Nice 21:00 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 21:00 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 21:00 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 21:00 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 21:00 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 21:00 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved