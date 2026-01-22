Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges veut s'offrir un joueur ayant marqué la Jupiler Pro League au Jan Breydel... sous les couleurs du rival. Félix Lemaréchal pourrait rejoindre les Gazelles pour 6 millions d'euros.

Selon Het Laatste Nieuws, un accord de principe aurait été trouvé entre le Racing Strasbourg et le Club de Bruges concernant Felix Lamaréchal (22 ans). Le meneur de jeu français reviendrait au Jan Breydel, cette fois sous les couleurs du Club, contre 6 millions d'euros et signerait jusqu'en 2029.

Lemaréchal avait été prêté au Cercle de Bruges par l'AS Monaco en 2023-2024, devenant un joueur clef des Groen & Zwart qui avaient alors atteint les Playoffs 1.

Felix Lemaréchal d'un Bruges à l'autre ?

Strasbourg avait ensuite transféré Lemaréchal en provenance de Monaco contre 6 millions d'euros. Cette saison, l'ex-international espoir français a disputé 16 matchs et délivré 4 passes décisives.

Le FC Bruges le suivait de près et tente donc désormais un gros coup, car Lemaréchal est évalué à 10 millions sur Transfermarkt.



Compte tenu d'un effectif restreint au milieu du terrain côté brugeois, Lemaréchal pourrait bien aller chercher du temps de jeu derrière des titulaires comme Vanaken, Onyedika et Stankovic. Ces deux derniers sont également attendus sur le départ l'été prochain.