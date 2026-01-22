Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

Lundi, Stijn Stijnen comparaissait devant le Conseil Disciplinaire du football professionnel (DRP), à Tubize. Pas moins de trois heures de plaidoirie, lors desquelles l'intéressé s'est fait remarquer.

Cette saison, Stijn Stijnen s'est mis les instances disciplinaires du football belge à dos. Le parquet souhaitait ainsi que l'entraîneur et homme fort du Patro Eisden soit suspendu pour quatre rencontres suite à son comportement lors du match face au KV Courtrai.

Ce lundi, Stijnen comparaissait donc devant le Conseil disciplinaire pour plaider sa cause. L'audience a duré pas moins de trois heures, rapporte Het Laatste Nieuws.

Stijnen plaide pour des sanctions alternatives

Me Walter Van Steenbrugge, avocat de Stijn Stijnen, a regretté une véritable "chasse aux sorcières" à l'encontre de son client. "Dès qu'il dit un mot de travers, il est poursuivi. Si vous continuez à rendre la tâche de Mr Stijnen impossible, nous irons devant les tribunaux", a-t-il prévenu.

L'ancien gardien de but, qui suivait la séance en ligne, a pris la parole lui-même, et Het Laatste Nieuws précise d'ailleurs qu'il l'a parfois gardée de manière intempestive voire a interrompu les juges comme les témoins, ne rendant le micro qu'à la demande de son avocat ou lorsque le juge menaçait de le lui couper.



Stijn Stijnen a plaidé en faveur de sanctions alternatives afin d'éviter une suspension de plusieurs matchs, qui priveraient le Patro Eisden d'un entraîneur dont on ne peut pas nier qu'il obtient d'excellents résultats sur le banc.