🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Photo: © photonews

Quatre matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce samedi. Voici les scores et tous les buteurs.

Ce samedi se jouait la 21e journée de Challenger Pro League. À 16 heures, Lokeren et le Beerschot se sont séparés sur un match nul (0-0). Trois autres matchs étaient au programme à 20 heures.

Seraing – FC Liège : 2-2

Kevin Shkurti a ouvert le score pour les Liégeois à la 34e minute. Quelques instants plus tard, Simon Paulet a doublé la mise. Mais Seraing n'a pas lâché : Ba a réduit l'écart à 20 minutes de la fin, et Akpa-Chukwu a arraché l'égalisation 2-2 à la toute dernière minute.

Lommel – Eupen : 3-2

Quel scénario à Lommel ! Eupen menait 0-2 grâce à un doublé d'Isaac Nuhu en première période. Lommel a commencé sa remontée à la 71ème minute grâce à Vancsa, avant que De Grand n'égalise à la 93ème. Finalement, Rommens a offert la victoire à Lommel à la 96ème minute.

RWDM – Patro Eisden : 2-4

Le RWDM a marqué tôt dans le match grâce à Dodeigne, mais Radja Nainggolan a égalisé quatre minutes plus tard avec un magnifique but. Rousseau a donné l'avantage au Patro avant la pause. En deuxième mi-temps, Muanza et Borry ont creusé l'écart (1-4). Kestens a sauvé l'honneur de Molenbeek en fin de match.

Au classement, Beveren, qui joue dimanche, est solidement en tête. Son poursuivant, le KV Courtrai, a gagné vendredi soir et compte huit points de plus que le Beerschot.

