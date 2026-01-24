🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

Quatre matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce samedi. Voici les scores et tous les buteurs.

Ce samedi se jouait la 21e journée de Challenger Pro League. À 16 heures, Lokeren et le Beerschot se sont séparés sur un match nul (0-0). Trois autres matchs étaient au programme à 20 heures.

Seraing – FC Liège : 2-2

Kevin Shkurti a ouvert le score pour les Liégeois à la 34e minute. Quelques instants plus tard, Simon Paulet a doublé la mise. Mais Seraing n'a pas lâché : Ba a réduit l'écart à 20 minutes de la fin, et Akpa-Chukwu a arraché l'égalisation 2-2 à la toute dernière minute.

Lommel – Eupen : 3-2

Quel scénario à Lommel ! Eupen menait 0-2 grâce à un doublé d'Isaac Nuhu en première période. Lommel a commencé sa remontée à la 71ème minute grâce à Vancsa, avant que De Grand n'égalise à la 93ème. Finalement, Rommens a offert la victoire à Lommel à la 96ème minute.

RWDM – Patro Eisden : 2-4

Le RWDM a marqué tôt dans le match grâce à Dodeigne, mais Radja Nainggolan a égalisé quatre minutes plus tard avec un magnifique but. Rousseau a donné l'avantage au Patro avant la pause. En deuxième mi-temps, Muanza et Borry ont creusé l'écart (1-4). Kestens a sauvé l'honneur de Molenbeek en fin de match.

Au classement, Beveren, qui joue dimanche, est solidement en tête. Son poursuivant, le KV Courtrai, a gagné vendredi soir et compte huit points de plus que le Beerschot.



