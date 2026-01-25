La Juventus gifle Naples : Romelu Lukaku de retour après cinq mois

Après cinq mois d'absence, Romelu Lukaku a rejoué. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 79e minute. Naples s'est incliné 3-0 face à la Juventus.

La Juventus a surclassé Naples ce dimanche soir à l'Allianz Stadium en s'imposant 3-0 dans ce duel au sommet. Jonathan David a débloqué la situation à la 22e minute, forçant les Napolitains à courir après le score pendant tout le match.

La Juventus a pris le contrôle du milieu de terrain au fil des minutes et a étouffé Naples. En fin de match, Kenan Yildiz puis Filip Kostić ont marqué pour transformer cette supériorité en une victoire 3-0.

Le retour de Lukaku

Naples retiendra le retour de Romelu Lukaku. Entré en jeu à la 79e minute, le Diable Rouge a rejoué plus de dix minutes après plus de cinq mois d'absence. L'attaquant belge n'avait plus joué depuis le 14 août 2025.

Naples quitte Turin avec zéro point et de nombreuses interrogations sur sa capacité à rivaliser avec les meilleurs cette saison. Pendant ce temps, l'Inter Milan prend le large au classement avec 52 points.



Avec ce succès, la Juventus consolide sa quatrième place au classement. À noter que Lois Openda est resté sur le banc toute la rencontre.