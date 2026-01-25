Les supporters d'Anderlecht n'en peuvent plus : Besnik Hasi est visé

Depuis le mois de décembre, Anderlecht cumule les mauvaises prestations. Besnik Hasi a été hué pendant le match contre Dender.

Cinq victoires en dix-huit matchs, c'est problématique. Surtout vu le niveau de jeu proposé par Anderlecht depuis plusieurs semaines. Cette première mi-temps contre Dender a été l’une des pires de la saison.

La seconde période a été meilleure, mais c'était loin d'être génial. Les supporters d'Anderlecht en ont assez. Le Lotto Park est presque plein à chaque match, mais ça ne pourra pas continuer si le spectacle ne suit pas.

Le public d’Anderlecht a réclamé le départ de Hasi

Après la rencontre, le noyau dur des supporters a crié "Hasi dehors". Un très mauvais signal pour l'entraîneur, déjà critiqué cette saison, mais sauvé par une bonne série de résultats.

La semaine prochaine, Anderlecht se rendra au Standard, un match qu'il ne pourra pas se permettre de perdre, sous peine de plonger dans la crise. L'écart avec Charleroi, qui est septième et cartonne en ce moment, n'est plus que de six points. Le podium s'éloigne de plus en plus et devient difficile à rattraper.

Lire aussi… "On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht›

Après le Standard, il y aura l'Antwerp en Coupe et un déplacement à Genk. Inutile de préciser que Hasi sera de nouveau sous pression dans les prochains jours.