L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union continue de chercher des pépites pour les revendre au prix fort. Cette fois, le club bruxellois a jeté son dévolu sur un jeune espoir français de 19 ans.

Un jeune talent français pourrait débarquer cet hiver en Belgique pour renforcer l'attaque de l'Union Saint-Gilloise ou de La Louvière. D'après les informations du journal Le Dauphiné Libéré, ces deux clubs de Pro League s'intéressent de très près au profil de Quentin Paris, un buteur de 19 ans.

Du haut de son mètre quatre-vingt, cet attaquant impressionne en Ligue 2. Vendredi soir, il a encore fait trembler les filets du championnat. Il est à sept buts marqués en 32 matchs.

Le bon coup ?

D'après le site Transfermarkt, sa valeur marchande tournerait autour des 250 000 euros. Un tarif attractif pour les clubs belges à l’affût de bonnes affaires. Mais pas sûr qu'Annecy le vende à ce prix.

Le joueur est sous contrat pour un bon moment, puisqu'il est engagé avec son club jusqu'en juin 2029. La RAAL ou l'Union devront trouver les bons arguments pour le convaincre.



L'hiver s'annonce animé pour Quentin Paris, qui pourrait voir sa carrière basculer vers notre championnat.