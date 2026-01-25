L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union continue de chercher des pépites pour les revendre au prix fort. Cette fois, le club bruxellois a jeté son dévolu sur un jeune espoir français de 19 ans.

Un jeune talent français pourrait débarquer cet hiver en Belgique pour renforcer l'attaque de l'Union Saint-Gilloise ou de La Louvière. D'après les informations du journal Le Dauphiné Libéré, ces deux clubs de Pro League s'intéressent de très près au profil de Quentin Paris, un buteur de 19 ans.

Du haut de son mètre quatre-vingt, cet attaquant impressionne en Ligue 2. Vendredi soir, il a encore fait trembler les filets du championnat. Il est à sept buts marqués en 32 matchs.

Le bon coup ?

D'après le site Transfermarkt, sa valeur marchande tournerait autour des 250 000 euros. Un tarif attractif pour les clubs belges à l’affût de bonnes affaires. Mais pas sûr qu'Annecy le vende à ce prix.

Le joueur est sous contrat pour un bon moment, puisqu'il est engagé avec son club jusqu'en juin 2029. La RAAL ou l'Union devront trouver les bons arguments pour le convaincre.


L'hiver s'annonce animé pour Quentin Paris, qui pourrait voir sa carrière basculer vers notre championnat.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Özcan - Lauberbach

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer" Réaction

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond Analyse

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
