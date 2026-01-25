"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On était nulle part" : Thorgan Hazard vide son sac et secoue Anderlecht

Anderlecht a été tenu en échec 0-0 par Dender, dernier du classement et inquiète avant le Clasico contre le Standard de Liège.

Anderlecht n'a pas réussi à marquer de but contre Dender, dernier du classement, et doit se contenter d'un pauvre 0-0. Un groupe de supporters a réclamé le départ de Besnik Hasi après le match.

"On était nulle part"

Après le match, Thorgan Hazard s'est exprimé sur DAZN. "En première mi-temps, on était nulle part. Si on avait joué comme en deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu prendre les trois points. Il y a des matchs comme ça, tu dois ouvrir la marque en première mi-temps pour ouvrir le jeu", a regretté le joueur.

Selon lui, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités, surtout à domicile. "Eux, ils viennent ici pour essayer de prendre un point ou bien essayer de gagner le match sur des contres. C'est à nous de faire mieux à domicile. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant ce qu'on propose. Il va falloir se remettre au travail."

Hazard ne comprend pas pourquoi l'équipe a mis autant de temps à démarrer. "On n’est tout simplement pas bien entré dans le match. On perdait tous les ballons, on ne les gardait pas. On n'avait pas de contrôle, pas de possession ni d'occasion. En deuxième mi-temps, on a un peu poussé. On s'est aussi retrouvé plus de fois devant le but."

Le constat est cruel pour les Mauves. "Malheureusement, ce n'est pas rentré. Contre Dender, à domicile, on doit prendre les trois points", lâche Thorgan. La semaine prochaine, c'est le Clasico contre le Standard de Liège à Sclessin.

