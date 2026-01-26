🎥 Avec Modric à la baguette : le tout premier but de Koni de Winter pour l'AC Milan

L'AC Milan a partagé contre la Roma hier soir (1-1). Koni De Winter en a profité pour inscrire son premier but de la saison.

Transféré de la Genoa pour 20 millions d'euros l'été dernier, Koni De Winter a eu un peu de mal à s'imposer à l'AC Milan : seulement trois titularisations juqu'à la fin du mois de décembre. Mais depuis, il a convaincu Massimiliano Allegri de l'intégrer dans son onze.

Hier, contre la Roma, il a débuté son sixième match sur les sept derniers des Rossoneri en championnat. De Winter était aligné sur la gauche du trio défensif en compagnie de Matteo Gabbia et Fikayo Tomori.

Koni De Winter à la fête

Il s'est distingué par un match assez propre...y compris dans le rectangle adverse. Décrit par Rudi Garcia comme l'un des meilleurs joueurs de tête parmi les défenseurs des Diables Rouges, l'Anversois de 23 ans a ouvert le score à l'heure de jeu.

🤩 | Koni De Winter plante son premier but avec l'AC Milan ! 🇮🇹🇧🇪 #RomaMilan pic.twitter.com/QzGLeEN6pj — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 25, 2026

L'ancien espoir de la Juventus a profité d'un corner joué court par Luka Modric pour s'imposer en costaud au petit rectangle. Sa joie en disait long sur ce que ce but signifiait pour lui, son tout premier avec l'AC Milan.



Lire aussi… "Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan›

Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi pour l'emporter. A l'entame du dernier quart d'heure, la Roma a forcé un penalty et a égalisé via Lorenzo Pellegrini. Notons également qu'Alexis Saelemaekers était lui aussi titulaire face à ses anciennes couleurs mais a cédé sa place à la mi-temps.