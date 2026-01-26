"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan

"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan
Photo: © photonews

Koni De Winter a planté son premier but avec l'AC Milan dimanche soir. Un moment particulier pour le Diable Rouge, qui s'est exprimé au micro de son équipe, Milan TV, après la rencontre.

En première mi-temps, l'AC Milan pouvait s’estimer heureux de rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge. Largement dominés par la Roma, les Milanais n'ont cependant pas concédé de but. En seconde période, ce sont même les hommes de Massimiliano Allegri qui ont ouvert le score grâce à Koni De Winter.

Sur un centre de Luka Modrić, le défenseur belge a parfaitement repris le ballon de la tête et a trompé Mile Svilar (63e). La Roma a finalement égalisé sur penalty douze minutes plus tard et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

"C’était un match difficile, mais nous étions dans une bonne position pour le gagner," souligne Koni De Winter. "Ensuite, il y a eu ce penalty malheureux, mais nous avons tout donné pour aller chercher la victoire. Parfois, le football est comme ça, et nous rentrons à Milan."

Koni De Winter sur son premier but avec l'AC Milan

Il s'est ensuite exprimé à propos de son but : "C’était très beau de marquer mon premier but avec l'AC Milan, de pouvoir le célébrer avec tous mes coéquipiers et devant les supporters. C’était vraiment un moment très spécial pour moi."

Toujours en pleine adaptation ?

Le Diable Rouge se dit encore en pleine adaptation : "J’ai besoin de jouer, d’avoir des minutes, de m’adapter à tout ça. Tous les jeunes joueurs en ont besoin. C’est toujours un immense plaisir de jouer pour Milan, avec mes coéquipiers et pour l’entraîneur. En ce moment, je me sens vraiment bien."

Lire aussi… 🎥 Avec Modric à la baguette : le tout premier but de Koni de Winter pour l'AC Milan
"Depuis le match contre Cremonese, nous n’avons plus perdu, donc nous sommes sur la bonne voie et j’espère qu’on va continuer comme ça," conclut-il.

