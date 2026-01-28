La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

Tibe De Vlieger, qui évolue à La Gantoise depuis les U10, va rester "à la maison". Le club gantois a annoncé la prolongation de contrat de son jeune milieu offensif jusqu'en 2030.

Tibe De Vlieger (20 ans) est un Buffalo pur jus. Né à Gand, il porte le maillot de La Gantoise depuis la catégorie U10, et en a intégré l'équipe A en 2024. Cette saison, il partage son temps entre l'équipe U23, en Challenger Pro League, et la D1A.

Et Gand croit visiblement beaucoup en son potentiel : le club a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord avec De Vlieger pour une prolongation de contrat jusqu'en 2030.

De Vlieger à Gand jusqu'en 2030

"J'avais 9 ans lorsque j'ai porté le maillot de La Gantoise pour la première fois. A cet âge, on rêve déjà de l'équipe première, mais je n'aurais jamais imaginé signer un contrat professionnel jusqu'en 2030", se réjouit-il sur le site officiel du club.

Milieu offensif, De Vlieger était l'un des cadres du Jong Gent qui a décroché la promotion de D1 VV en Challenger Pro League. Avec les U23 gantois, il a disputé 56 matchs pour 18 buts.



En équipe A, Tibe De Vlieger (qui est également international belge U19) compte 33 matchs pour une passe décisive. En décembre, notamment, il a été titularisé quatre fois d'affilée en Jupiler Pro League.