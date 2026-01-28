L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

Alors que tous les regards sont tournés vers la Ligue des Champions, on jouait également en D1B ce soir.

Il y avait deux matchs au programme ce mercredi soir en Challenger Pro League. Le premier opposait le RSCA Futures au Lierse. Les Pallieters alignaient déjà leur nouvel attaquant : Alexandre Stanic, fraîchement arrivé du Sporting Charleroi.

Et dès son premier match, Stanic a été décisif, marquant l'un des deux buts du Lierse. La rencontre s'est terminée sur un partage (2-2). Notons que du côté du RSCA Futures, Mats Rits était à nouveau titulaire. Le Sporting a un objectif clair : mettre le "vétéran" en vitrine pour qu'il trouve preneur.

☝️ | Alexandre Stanić ouvre le score dès son premier match ! 🤩 #ANDLIE pic.twitter.com/Plj74d4WRq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 28, 2026

Les jeunes de Gand se font renverser

Dans l'autre match du soir, les U23 de La Gantoise recevaient le leader, le SK Beveren. Et à la pause, on pensait assister à un événement, à savoir une première défaite pour Beveren, qui était mené de deux buts par le Jong Gent.

En début de seconde période, cependant, Cissé prendra un deuxième carton jaune (49e), ce qui va totalement inverser la tendance. Beveren reviendra dans le match... et les jeunes gantois craqueront pour finalement s'incliner (2-4).





Gand est 15e au classement, juste devant le Club NXT et à 4 points de la lanterne rouge, l'Olympic Charleroi. Le RSCA Futures est 13e et pourrait voir les Francs Borains prendre un peu d'écart en cas de victoire.