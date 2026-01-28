L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Alors que tous les regards sont tournés vers la Ligue des Champions, on jouait également en D1B ce soir.

Il y avait deux matchs au programme ce mercredi soir en Challenger Pro League. Le premier opposait le RSCA Futures au Lierse. Les Pallieters alignaient déjà leur nouvel attaquant : Alexandre Stanic, fraîchement arrivé du Sporting Charleroi.

Et dès son premier match, Stanic a été décisif, marquant l'un des deux buts du Lierse. La rencontre s'est terminée sur un partage (2-2). Notons que du côté du RSCA Futures, Mats Rits était à nouveau titulaire. Le Sporting a un objectif clair : mettre le "vétéran" en vitrine pour qu'il trouve preneur.

Les jeunes de Gand se font renverser

Dans l'autre match du soir, les U23 de La Gantoise recevaient le leader, le SK Beveren. Et à la pause, on pensait assister à un événement, à savoir une première défaite pour Beveren, qui était mené de deux buts par le Jong Gent.

En début de seconde période, cependant, Cissé prendra un deuxième carton jaune (49e), ce qui va totalement inverser la tendance. Beveren reviendra dans le match... et les jeunes gantois craqueront pour finalement s'incliner (2-4). 

Gand est 15e au classement, juste devant le Club NXT et à 4 points de la lanterne rouge, l'Olympic Charleroi. Le RSCA Futures est 13e et pourrait voir les Francs Borains prendre un peu d'écart en cas de victoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lierse SK
SK Beveren

Plus de news

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart font 3-0 Live

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart font 3-0

22:40
Khalaili ouvre le score ! Suivez Union - Atalanta en Direct Commenté Live

Khalaili ouvre le score ! Suivez Union - Atalanta en Direct Commenté

22:31
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

18:20
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00
À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30
De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

17:00
Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

16:30
Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

16:00
Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

15:20
Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

15:40
2
Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

15:00
Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

14:40
1
Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

14:20
1
"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

14:00
Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

13:40
Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

13:00
Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

13:20
Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

12:40
Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

12:20
Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

12:00
Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

11:40
Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

11:20
2
"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

11:00
Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

10:30
🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Beerschot Beerschot 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 2-4 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved