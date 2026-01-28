Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League
Plusieurs belles affiches sont au programme de la 23ᵉ journée de Jupiler Pro League. Voici les arbitres désignés pour officier ce week-end.

Plusieurs belles affiches sont au programme de la 23ᵉ journée de Jupiler Pro League, qui débutera ce vendredi soir. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht, le choc de tête entre l'Union et le Club de Bruges, mais aussi le déplacement d'un Sporting Charleroi très en forme du côté de Saint-Trond et le voyage de Gand à l'Easi Arena de La Louvière. Voici les arbitres désignés.

30/01/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIÈRE – K.A.A. GENT

Arbitre : Massimiliano Ledda
Assistant 1 : Quentin Lesceux
Assistant 2 : Nicolas Maszowez
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Wim Smet
AVAR : Lennert Jans
RO : Jerome Meys

31/01/2026 – 16:00 | CERCLE BRUGGE K.S.V. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Simon Bourdeaud’Hui
Assistant 1 : Michele Seeldraeyers
Assistant 2 : Jonas Van Dyck
Quatrième officiel : Jasper Vergoote
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Jordy Vermeire
RO : Niels Bossuyt

31/01/2026 – 18:15 | S.V. ZULTE-WAREGEM – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Quentin Blaise
Quatrième officiel : Wesli De Cremer
VAR : Kevin Van Damme
AVAR : Kevin Debeuckelaere
RO : Yenthe Boogaerts

31/01/2026 – 20:45 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Nico Claes
Assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième officiel : Lothar D’Hondt
VAR : Laurent Willems
AVAR : Thibaud Nijssen
RO : Christophe Snoeck

01/02/2026 – 13:30 | R. STANDARD DE LIÈGE – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : Erik Lambrechts
Assistant 1 : Jo De Weirdt
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Kevin Van Damme
VAR : Jan Boterberg
AVAR : Quentin Pirard
RO : Istvan Lagaert

01/02/2026 – 16:00 | F.C.V. DENDER E.H. – K.R.C. GENK

Arbitre : Nicolas Laforge
Assistant 1 : Laurent Conotte
Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième officiel : Ruben Calluy
VAR : Brent Staessens
AVAR : Koen Thijs
RO : Dieter Van Esch

01/02/2026 – 18:30 | R. UNION ST-GILLOISE – CLUB BRUGGE K.V.

Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Mathias Hillaert
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Wim Smet
VAR : Lothar D’Hondt
AVAR : Romain Devillers
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

01/02/2026 – 19:15 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Dunken Van de Velde
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Ella De Vries
RO : Alexander Braley

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
