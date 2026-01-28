Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Plusieurs belles affiches sont au programme de la 23ᵉ journée de Jupiler Pro League. Voici les arbitres désignés pour officier ce week-end.

Plusieurs belles affiches sont au programme de la 23ᵉ journée de Jupiler Pro League, qui débutera ce vendredi soir. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht, le choc de tête entre l’Union et le Club de Bruges, mais aussi le déplacement d’un Sporting Charleroi très en forme du côté de Saint-Trond et le voyage de Gand à l’Easi Arena de La Louvière. Voici les arbitres désignés.

30/01/2026 – 20:45 | RAAL LA LOUVIÈRE – K.A.A. GENT

Arbitre : Massimiliano Ledda

Assistant 1 : Quentin Lesceux

Assistant 2 : Nicolas Maszowez

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Wim Smet

AVAR : Lennert Jans

RO : Jerome Meys

31/01/2026 – 16:00 | CERCLE BRUGGE K.S.V. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Simon Bourdeaud’Hui

Assistant 1 : Michele Seeldraeyers

Assistant 2 : Jonas Van Dyck

Quatrième officiel : Jasper Vergoote

VAR : Ken Vermeiren

AVAR : Jordy Vermeire

RO : Niels Bossuyt

31/01/2026 – 18:15 | S.V. ZULTE-WAREGEM – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Bram Van Driessche

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Quentin Blaise

Quatrième officiel : Wesli De Cremer

VAR : Kevin Van Damme

AVAR : Kevin Debeuckelaere

RO : Yenthe Boogaerts

31/01/2026 – 20:45 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Bert Verbeke

Assistant 1 : Nico Claes

Assistant 2 : Tom Vanpoucke

Quatrième officiel : Lothar D’Hondt

VAR : Laurent Willems

AVAR : Thibaud Nijssen

RO : Christophe Snoeck



Lire aussi… Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles›

01/02/2026 – 13:30 | R. STANDARD DE LIÈGE – R.S.C. ANDERLECHT

Arbitre : Erik Lambrechts

Assistant 1 : Jo De Weirdt

Assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième officiel : Kevin Van Damme

VAR : Jan Boterberg

AVAR : Quentin Pirard

RO : Istvan Lagaert

01/02/2026 – 16:00 | F.C.V. DENDER E.H. – K.R.C. GENK

Arbitre : Nicolas Laforge

Assistant 1 : Laurent Conotte

Assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Quatrième officiel : Ruben Calluy

VAR : Brent Staessens

AVAR : Koen Thijs

RO : Dieter Van Esch

01/02/2026 – 18:30 | R. UNION ST-GILLOISE – CLUB BRUGGE K.V.

Arbitre : Nathan Verboomen

Assistant 1 : Mathias Hillaert

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Wim Smet

VAR : Lothar D’Hondt

AVAR : Romain Devillers

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

01/02/2026 – 19:15 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Quatrième officiel : Dunken Van de Velde

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Ella De Vries

RO : Alexander Braley