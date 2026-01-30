Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Le Club de Bruges travaille activement sur l'éventuelle arrivée d'Andreas Schjelderup, l'ailier de 21 ans de Benfica. Les négociations sont toujours en cours. Ivan Leko a confirmé que la direction du Club de Bruges travaille activement sur ce dossier.

"La cellule de recrutement a proposé son nom il y a quelques semaines. Après dix minutes de jeu, on voit déjà qu’il a quelque chose de spécial", a déclaré Ivan Leko au sujet du joueur. "Il a d’ailleurs marqué à deux reprises contre le Real Madrid."

Selon Ivan Leko, le joueur souhaite toujours rejoindre les Blauw en Zwart, ce qui augmente les chances de voir l’opération aboutir.

L’entraîneur a toutefois précisé que les discussions avec Benfica ne relevaient pas de sa responsabilité : "Ces discussions ne me concernent pas, je fais entièrement confiance à la direction. Mais je sais que notre équipe sera meilleure dans cinq jours, lorsque le mercato sera terminé."

Outre Schjelderup, le Club de Bruges pourrait compter sur Félix Lemaréchal dès ce week-end. Le nouveau joueur serait déjà qualifié et suffisamment en forme pour prendre place sur le banc.

Un transfert record... ou presque



Si le transfert de Schjelderup venait à se concrétiser, il s’agirait, après Yaremchuk, de la deuxième plus grosse dépense de l’histoire du club. La direction espère toutefois pouvoir le recruter à un prix inférieur à celui initialement souhaité par Benfica. Il est selon Transfermarkt estimé à 14 millions d'euros.