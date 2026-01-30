Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen figure sur la liste de Wolverhampton, club de Premier League. La formation anglaise envisage d'en faire son nouveau numéro un.

Le club anglais, actuel lanterne rouge, anticipe un possible départ de son gardien numéro un José Sá et explore différentes alternatives. Scherpen circule avec insistance. Nottingham Forest manifeste un intérêt concret pour José Sá, ce qui pousse Wolverhampton à anticiper sur le marché des gardiens.

Le Néerlandais défend les cages de Union Saint-Gilloise depuis cette saison. Les Bruxellois ont recruté le gardien de 26 ans en provenance de Brighton.

En Pro League, Scherpen est le gardien qui a encaissé le moins de buts. Il s’est également illustré récemment sur la scène européenne, notamment avec un clean sheet contre l'Atalanta en Ligue des champions mercredi.

Scherpen va-t-il déjà quitter l’Union après une demi-saison ?

À Wolverhampton, ces performances ne sont pas passées inaperçues. Selon Voetbal International, le club étudie la piste Scherpen comme potentiel nouveau numéro un.



Sportivement, un tel transfert ne serait toutefois pas une évidence. Wolverhampton occupe la dernière place de Premier League et est menacé de relégation, tandis que le portier est encore sous contrat avec l’Union jusqu’à la mi-2028.