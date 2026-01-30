Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Deux défaites pour les clubs wallons ce vendredi soir en Challenger Pro League : le RFC Seraing a été battu par le Club NXT, tandis que l'AS Eupen s'est incliné face au Jong Genk.

Une affiche déterminante dans le bas du classement de la Challenger Pro League a eu lieu ce vendredi soir entre le Club NXT, avant-dernier, et le RFC Seraing, antépénultième au coup d’envoi.

Peu spectaculaire et légèrement dominée par les Brugeois, la rencontre a tourné à l’avantage du Club NXT, qui a inscrit le seul but de la partie grâce au jeune Slovène Tian Nai Koren (16 ans), à vingt minutes du terme.

Défaite donc pour Seraing, qui voit le Club NXT revenir à une longueur au classement. Les hommes de Kevin Caprasse restent derrière le RSCA Futures et pourraient se rapprocher dangereusement de la lanterne rouge, l’Olympic Charleroi, qui pourrait revenir à deux points en cas de succès ce week-end.

Eupen et Seraing battus en Challenger Pro League

Dans le même temps, l’AS Eupen a également été battue sur la pelouse du Jong Genk. Récemment reprise par le QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, l’équipe eupenoise a craqué dans le dernier quart d’heure, encaissant les buts d’Adrian Palacios (1-0, 75e) et Jonathan Coenen (2-0, 83e).



Au classement, Eupen réalise une mauvaise opération. Les Pandas, toujours septièmes, pourraient voir le RFC Liège prendre huit points d’avance en cas de victoire ce week-end. Le tour final semble compromis pour les Eupenois, tandis que le Jong Genk respire et prend de l’air dans la lutte pour le maintien.