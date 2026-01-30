Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B


Deux défaites pour les clubs wallons ce vendredi soir en Challenger Pro League : le RFC Seraing a été battu par le Club NXT, tandis que l'AS Eupen s'est incliné face au Jong Genk.

Une affiche déterminante dans le bas du classement de la Challenger Pro League a eu lieu ce vendredi soir entre le Club NXT, avant-dernier, et le RFC Seraing, antépénultième au coup d’envoi.

Peu spectaculaire et légèrement dominée par les Brugeois, la rencontre a tourné à l’avantage du Club NXT, qui a inscrit le seul but de la partie grâce au jeune Slovène Tian Nai Koren (16 ans), à vingt minutes du terme.

Défaite donc pour Seraing, qui voit le Club NXT revenir à une longueur au classement. Les hommes de Kevin Caprasse restent derrière le RSCA Futures et pourraient se rapprocher dangereusement de la lanterne rouge, l’Olympic Charleroi, qui pourrait revenir à deux points en cas de succès ce week-end.

Eupen et Seraing battus en Challenger Pro League

Dans le même temps, l’AS Eupen a également été battue sur la pelouse du Jong Genk. Récemment reprise par le QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, l’équipe eupenoise a craqué dans le dernier quart d’heure, encaissant les buts d’Adrian Palacios (1-0, 75e) et Jonathan Coenen (2-0, 83e).


Au classement, Eupen réalise une mauvaise opération. Les Pandas, toujours septièmes, pourraient voir le RFC Liège prendre huit points d’avance en cas de victoire ce week-end. Le tour final semble compromis pour les Eupenois, tandis que le Jong Genk respire et prend de l’air dans la lutte pour le maintien. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 21 57 18 3 0 45-16 29 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 21 45 14 3 4 39-21 18 P G P G P
3. Lommel SK Lommel SK 21 38 11 5 5 43-31 12 G G G G P
4. Beerschot Beerschot 21 38 11 5 5 30-21 9 P P G P P
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 21 38 11 5 5 27-19 8 P P G G G
6. FC Liège FC Liège 21 36 11 3 7 31-23 8 P G G P G
7. Eupen Eupen 22 31 8 7 7 30-27 3 P P P P P
8. La Gantoise La Gantoise 21 30 9 3 9 29-28 1 G G G G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 21 29 7 8 6 28-27 1 G P G P P
10. Lierse SK Lierse SK 20 24 6 6 8 22-25 -3 G P P P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 21 23 6 5 10 35-38 -3 G P P P G
12. Francs Borains Francs Borains 20 19 5 5 10 19-28 -9 P P G P P
13. Jong Genk Jong Genk 21 19 5 4 12 24-41 -17 P P P P G
14. RSCA Futures RSCA Futures 20 17 3 8 9 27-35 -8 P G P P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 21 17 3 8 10 20-32 -12 P G P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 22 16 4 4 14 22-34 -12 P P G G G
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 21 12 2 6 13 17-42 -25 P P P P P

Division 2

 Journée 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RSCA Futures RSCA Futures 31/01 FC Liège FC Liège
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 31/01 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 31/01 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 31/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 Beerschot Beerschot
