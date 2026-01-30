Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B
Deux défaites pour les clubs wallons ce vendredi soir en Challenger Pro League : le RFC Seraing a été battu par le Club NXT, tandis que l'AS Eupen s'est incliné face au Jong Genk.
Une affiche déterminante dans le bas du classement de la Challenger Pro League a eu lieu ce vendredi soir entre le Club NXT, avant-dernier, et le RFC Seraing, antépénultième au coup d’envoi.
Peu spectaculaire et légèrement dominée par les Brugeois, la rencontre a tourné à l’avantage du Club NXT, qui a inscrit le seul but de la partie grâce au jeune Slovène Tian Nai Koren (16 ans), à vingt minutes du terme.
Défaite donc pour Seraing, qui voit le Club NXT revenir à une longueur au classement. Les hommes de Kevin Caprasse restent derrière le RSCA Futures et pourraient se rapprocher dangereusement de la lanterne rouge, l’Olympic Charleroi, qui pourrait revenir à deux points en cas de succès ce week-end.
Dans le même temps, l’AS Eupen a également été battue sur la pelouse du Jong Genk. Récemment reprise par le QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, l’équipe eupenoise a craqué dans le dernier quart d’heure, encaissant les buts d’Adrian Palacios (1-0, 75e) et Jonathan Coenen (2-0, 83e).
Au classement, Eupen réalise une mauvaise opération. Les Pandas, toujours septièmes, pourraient voir le RFC Liège prendre huit points d’avance en cas de victoire ce week-end. Le tour final semble compromis pour les Eupenois, tandis que le Jong Genk respire et prend de l’air dans la lutte pour le maintien.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|SK Beveren
|21
|57
|18
|3
|0
|45-16
|29
|G G G G G
|2.
|KV Courtrai
|21
|45
|14
|3
|4
|39-21
|18
|P G P G P
|3.
|Lommel SK
|21
|38
|11
|5
|5
|43-31
|12
|G G G G P
|4.
|Beerschot
|21
|38
|11
|5
|5
|30-21
|9
|P P G P P
|5.
|Patro Eisden Maasmechelen
|21
|38
|11
|5
|5
|27-19
|8
|P P G G G
|6.
|FC Liège
|21
|36
|11
|3
|7
|31-23
|8
|P G G P G
|7.
|Eupen
|22
|31
|8
|7
|7
|30-27
|3
|P P P P P
|8.
|La Gantoise
|21
|30
|9
|3
|9
|29-28
|1
|G G G G P
|9.
|KSC Lokeren
|21
|29
|7
|8
|6
|28-27
|1
|G P G P P
|10.
|Lierse SK
|20
|24
|6
|6
|8
|22-25
|-3
|G P P P P
|11.
|RWDM Brussels
|21
|23
|6
|5
|10
|35-38
|-3
|G P P P G
|12.
|Francs Borains
|20
|19
|5
|5
|10
|19-28
|-9
|P P G P P
|13.
|Jong Genk
|21
|19
|5
|4
|12
|24-41
|-17
|P P P P G
|14.
|RSCA Futures
|20
|17
|3
|8
|9
|27-35
|-8
|P G P P P
|15.
|RFC Seraing
|21
|17
|3
|8
|10
|20-32
|-12
|P G P P P
|16.
|Club Brugge NXT
|22
|16
|4
|4
|14
|22-34
|-12
|P P G G G
|17.
|Olympic Charleroi
|21
|12
|2
|6
|13
|17-42
|-25
|P P P P P
