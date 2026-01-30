"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KRC Genk s'est imposé ce jeudi soir face à Malmö (2-1), mais la tâche a été loin d'être simple. Nicky Hayen s'est montré satisfait après la rencontre.

Le KRC Genk a fait ce qu’il fallait en s’imposant face à Malmö. Les Limbourgeois ont affronté un adversaire étonnamment faible et ont même été menés au score. Konstantinos Karetsas a finalement libéré son équipe à la 82e minute en lobant le portier adverse.

Nicky Hayen voit des progrès et a souligné l’importance du public

"Je suis surtout heureux de ce que nous avons montré. Nous avançons pas à pas. Le pressing vers l’avant était meilleur, nous avons joué plus haut", a souligné Nicky Hayen.

"Le public a immédiatement poussé derrière nous. Grâce à cette énergie dans le stade, nous avons vécu une belle soirée. C’est ce que nous voulons proposer dans notre stade, mais aussi à l’extérieur. Je suis donc plus heureux que soulagé."

L’entraîneur a conclu avec un message clair à destination des supporters : "J’ai souligné que les supporters ont joué un rôle important. Ils ont continué à nous soutenir. C’est le message que je veux leur adresser : nous ferons tout pour continuer à travailler afin d’obtenir de bons résultats."

Lire aussi… "C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League
"En retour, ils continueront à être derrière nous, quel que soit le résultat. Je suis le premier à pouvoir accepter la critique. Lorsqu’elle est justifiée, nous devons l’assumer. Si les supporters continuent à nous soutenir comme aujourd’hui, nous vivrons encore de nombreux beaux moments", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Malmö
Nicky Hayen

Plus de news

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Bobb - Scherpen - Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Bobb - Scherpen - Oh - Klauss

18:30
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30
Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

17:00
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
3
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahce Fenerbahce
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö Malmö
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved