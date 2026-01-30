"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

Le KRC Genk s'est imposé ce jeudi soir face à Malmö (2-1), mais la tâche a été loin d'être simple. Nicky Hayen s'est montré satisfait après la rencontre.

Le KRC Genk a fait ce qu’il fallait en s’imposant face à Malmö. Les Limbourgeois ont affronté un adversaire étonnamment faible et ont même été menés au score. Konstantinos Karetsas a finalement libéré son équipe à la 82e minute en lobant le portier adverse.

Nicky Hayen voit des progrès et a souligné l’importance du public

"Je suis surtout heureux de ce que nous avons montré. Nous avançons pas à pas. Le pressing vers l’avant était meilleur, nous avons joué plus haut", a souligné Nicky Hayen.

"Le public a immédiatement poussé derrière nous. Grâce à cette énergie dans le stade, nous avons vécu une belle soirée. C’est ce que nous voulons proposer dans notre stade, mais aussi à l’extérieur. Je suis donc plus heureux que soulagé."

L’entraîneur a conclu avec un message clair à destination des supporters : "J’ai souligné que les supporters ont joué un rôle important. Ils ont continué à nous soutenir. C’est le message que je veux leur adresser : nous ferons tout pour continuer à travailler afin d’obtenir de bons résultats."

"En retour, ils continueront à être derrière nous, quel que soit le résultat. Je suis le premier à pouvoir accepter la critique. Lorsqu’elle est justifiée, nous devons l’assumer. Si les supporters continuent à nous soutenir comme aujourd’hui, nous vivrons encore de nombreux beaux moments", a-t-il conclu.