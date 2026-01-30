"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

Plus le temps passe, plus Genk se demande comment garder Kos Karetsas au club. Le Belgo-Grec a inscrit un sublime but contre Malmö en Europa League.

Le KRC Genk peut dire merci à son prodige. Face à Malmö, Konstantinos Karetsas a débloqué la situation à la 82e minute. Il a réussi un magnifique lob depuis l'extérieur de la surface. Le gardien adverse n'a rien pu faire.

Comme Lionel Messi

Son coéquipier, Matte Smets, n'en revenait pas après la rencontre. Il a comparé ce geste à ceux de Lionel Messi. "Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi. Il a lobé le ballon au second poteau. Kos c'est Kos. Il montre en match ce qu'il faisait à l'entraînement."

Nicky Hayen est ravi

Même son coach, Nicky Hayen, est fan de son joueur. "Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que Kos réalise un coup d'éclat", a-t-il déclaré. Pour lui, le talent de Karetsas est indispensable et il deviendra encore plus fort avec le temps.

Malgré cette victoire, Genk n'a pas réussi à finir dans le top 8. Le club belge devra passer par les barrages pour continuer l'aventure. Le tirage au sort est prévu ce vendredi à 13h, du côté de Nyon en Suisse.

Avec deux buts et trois passes décisives en Europe, le Grec vaut 28 millions d'euros selon Transfermarkt. Sa cote ne fait que grimper et Genk peut se frotter les mains en cas de vente.