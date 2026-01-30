Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

L'Atlético Madrid sera l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions. Le tirage au sort pour déterminer l'équipe qu'allaient affronter les Blauw en Zwart a eu lieu ce vendredi en début d'après-midi.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions ce mercredi soir en venant à bout de l'OM sur le score de 3-0. 19e du classement de la phase de ligue, le Club de Bruges savait déjà depuis ce mercredi soir que son adversaire serait soit l'Atlético Madrid, 14e, soit la Juventus, 13e.

C'est cela que devait déterminer le tirage au sort de ce vendredi. Ce sera donc finalement la formation madrilène de l'Atlético Madrid pour les Brugeois. Les barrages se disputeront les 17 et 18 février pour les matches aller, puis les 24 et 25 février pour les matches retour.

Le défi s'annonce évidemment de taille pour les hommes d'Ivan Leko, mais rien n'est impossible, comme Bruges nous l'a montré la saison dernière.

Alors que les Blauw en Zwart n'étaient pas favoris sur la double confrontation face à l'Atalanta en barrages lors du dernier exercice, ils étaient finalement parvenus à passer au tour suivant. L'aventure s'était cependant arrêtée après contre Aston Villa.

Adversaires potentiels de Bruges en 1/8e



En cas de qualification pour les 1/8e, le Club de Bruges affrontera soit Liverpool, qui a terminé 3e de la phase de Ligue et qui est directement qualifié pour ce tour, soit Tottenham, 4e, qui est également déjà qualifié. Avant de penser à cela, il faudra d'abord créer la surprise en éliminant l'Atlético Madrid.