Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League
Photo: © photonews

Le KRC Genk affrontera le Dinamo Zagreb en barrages de l'Europa League. Le tirage au sort pour déterminer l'équipe qu'allaient affronter les hommes de Nicky Hayen a eu lieu ce vendredi, une heure après celui de la Ligue des champions.

Le KRC Genk est passé tout proche d'une qualification directe pour les 1/8e de finale de l'Europa League via le top 8 avec 16 unités au compteur, mais les Limbourgeois devront finalement passer par les barrages.

Ils ont terminé 9e à égalité de points avec la Roma, mais le club italien est devant grâce à un meilleur goal-average. Alors que les Genkois se sont imposés 2-1 contre Malmö lors de la dernière journée, les Giallorossi ont partagé les points contre le Panathinaïkos (1-1).

9e, le KRC Genk connaissait déjà ses adversaires potentiels. Le club savait que ce serait soit le Dinamo Zagreb, 23e, soit le SK Brann, 24e.

Le KRC Genk face au SK Brann en 1/16e de finale 

Finalement, il s’agit du club croate pour les Limbourgeois. Un adversaire sur le papier qui est à leur portée, mais qu’il ne faudrait pas sous-estimer malgré tout. Les Croates ont terminé leur phase de ligue par une défaite 2-0 contre Midtjylland.

Lire aussi… "Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League
23e au classement de la phase de ligue, l’équipe est juste devant le SK Brann, seule équipe à s’être qualifiée avec 9 unités. Les barrages de l’Europa League auront lieu le 19 février pour les rencontres aller et le 27 février pour les matchs retour. En cas de qualification, Genk affrontera la Roma ou Fribourg au tour suivant.  

Europa League
KRC Genk
Malmö

