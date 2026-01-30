Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Ce vendredi en début d'après-midi avait lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions. Faisons le point sur les différentes rencontres.

Au total, ce sont huit affiches qui seront au rendez-vous. Les rencontres auront lieu les 17 et 18 février prochains pour la manche aller ainsi que les 24 et 25 février pour la manche retour.

Le Club de Bruges, qui a terminé 19e de la phase de ligue, se frottera à l’Atlético Madrid, 14e. En ce qui concerne les autres rencontres, il y aura notamment un duel français : l’AS Monaco contre le PSG. Les Parisiens avaient déjà affronté un club français au même stade la saison dernière, Brest.

Benfica retrouvera le Real Madrid, équipe face à laquelle le club portugais a arraché sa qualification ce mercredi, avec un but inscrit en toute fin de partie par le gardien Anatoliï Troubine. Les Madrilènes auront de leur côté une revanche à prendre.

La Juventus, qui pouvait potentiellement affronter le Club de Bruges, affrontera finalement Galatasaray. Le Borussia Dortmund jouera face à l’Atalanta, formation que les Blauw en Zwart ont éliminée à ce stade de la compétition lors du dernier exercice.

Les trois dernières affiches que nous n’avons pas encore citées sont les suivantes : Qarabag – Newcastle, Bodø/Glimt – Inter et Olympiakos – Bayer Leverkusen.





Voici la liste des matchs des barrages de la Ligue des champions :

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Qarabağ – Newcastle

Club de Bruges – Atlético Madrid

Bodø/Glimt – Inter

Olympiakos – Bayer Leverkusen