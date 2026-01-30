Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce vendredi après-midi, une heure après le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, a eu lieu celui de l'Europa League. Voici les différentes affiches.

Le KRC Genk a hérité du 23e de la phase de ligue, le Dinamo Zagreb. Les Limbourgeois savaient qu’ils affronteraient soit le Dinamo Zagreb, soit le SK Brann, 24e. Mais qu’en est-il des autres rencontres ?

Le club norvégien que le KRC Genk aurait pu affronter jouera face à Bologne. Le LOSC affrontera l’équipe serbe de l’Étoile rouge de Belgrade.

Il y aura un très bel affrontement entre Fenerbahçe et Nottingham Forest. Les autres rencontres seront les suivantes : le Celtic défiera Stuttgart, le PAOK fera face au Celta, Ludogorets affrontera Ferencváros et enfin le Panathinaïkos sera opposé au Viktoria Plzen.

Les matchs aller auront lieu le 19 février, tandis que les rencontres retour se disputeront le 26. Le programme complet sera dévoilé prochainement.

Voici toutes les rencontres :



Ludogorets – Ferencváros

Panathinaïkos – Viktoria Plzeň

GNK Dinamo – Genk

PAOK – Celta

Celtic – Stuttgart

Fenerbahçe – Nottingham Forest

Brann – Bologne

Lille – Étoile Rouge