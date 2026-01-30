Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce vendredi après-midi, une heure après le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, a eu lieu celui de l'Europa League. Voici les différentes affiches.

Le KRC Genk a hérité du 23e de la phase de ligue, le Dinamo Zagreb. Les Limbourgeois savaient qu’ils affronteraient soit le Dinamo Zagreb, soit le SK Brann, 24e. Mais qu’en est-il des autres rencontres ?

Le club norvégien que le KRC Genk aurait pu affronter jouera face à Bologne. Le LOSC affrontera l’équipe serbe de l’Étoile rouge de Belgrade.

Il y aura un très bel affrontement entre Fenerbahçe et Nottingham Forest. Les autres rencontres seront les suivantes : le Celtic défiera Stuttgart, le PAOK fera face au Celta, Ludogorets affrontera Ferencváros et enfin le Panathinaïkos sera opposé au Viktoria Plzen.

Les matchs aller auront lieu le 19 février, tandis que les rencontres retour se disputeront le 26. Le programme complet sera dévoilé prochainement.

Voici toutes les rencontres : 


Ludogorets – Ferencváros
Panathinaïkos – Viktoria Plzeň
GNK Dinamo – Genk
PAOK – Celta
Celtic – Stuttgart
Fenerbahçe – Nottingham Forest
Brann – Bologne
Lille – Étoile Rouge 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Oh - Klauss

14:20
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00
Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

Voici l'adversaire du Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions

12:25
"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

"Je ne suis pas très optimiste" : l'inquiétude grandit pour De Bruyne et les Diables Rouges

12:20
C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

12:00
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

11:30
Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

11:00
Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

10:30
2
Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

10:00
"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
2
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

21:40
"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

21:20
Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

21:00
Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

20:40
C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

20:20
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahce Fenerbahce
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö Malmö
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved