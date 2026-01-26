Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver

Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver
Photo: © photonews
Moussa N'Diaye semble peu à peu envisager un départ d'Anderlecht. Le Sénégalais n'était pas titulaire contre Dender malgré l'absence de Ludwig Augustinsson. La confiance de Besnik Hasi envers son joueur est en baisse.

Le titulariser, cela semblait pourtant être un choix logique pour Besnik Hasi, mais cette évidence s’est peu à peu effacée ces dernières semaines. Selon l’entraîneur, Moussa N’Diaye n’est plus tout à fait le même depuis la mi-octobre.

En interne, il est précisé que cette baisse de forme n’est pas directement liée au décès de son frère. En revanche, il est confirmé que Moussa N’Diaye s’éloigne progressivement du onze de base, rapporte La Dernière Heure.

Moussa N’Diaye réfléchit à un départ d’Anderlecht

Le fait d’avoir accordé la priorité à Yasin Özcan en dit long. Le jeune défenseur turc, prêté par Aston Villa et potentiellement en route vers Beşiktaş, a été préféré, ce qui témoigne d’une confiance en baisse de la part de Besnik Hasi envers Moussa N’Diaye.

Cette décision a été mal accueillie par le Sénégalais. Il sentait déjà depuis un certain temps que la dynamique jouait contre lui, d’autant plus qu’Augustinsson s’est imposé comme une valeur sûre, très appréciée par le staff.


Moussa N’Diaye est conscient que son avenir à Anderlecht pourrait se limiter à un rôle de doublure. Une perspective qui l’amène à envisager un départ, éventuellement dès le mercato hivernal.

