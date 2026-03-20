Un hommage à Ricardo Sa Pinto ? Genk pourrait battre un record du Standard ce week-end

Tout reste ouvert dans la lutte pour le top 6 : Genk croit encore aux Champion's Playoffs. Le Racing court après depuis le début de la saison.

Les mines avaient beau être basses dans le camp du Racing après le 5-1 encaissé à Fribourg en Europa League, il faut tout de suite redresser le tir : dimanche, l'équipe dispute son match le plus important de la saison à La Louvière.

Le Racing a un point de retard sur la sixième place de La Gantoise et une victoire de moins que les Buffalos. Il faudra donc impérativement gagner à l'Easi Arena avant de regarder ce que Gand fait à Dender.

Une course-poursuite lancée dès le début de la saison

Si Genk fait le boulot et que les Buffalos craquent dans la dernière ligne droite, le Racing sera dans le top 6. Ce serait là un petit miracle pour une équipe qui n'a jamais vraiment été maître de son destin : les Limbourgeois n'ont jamais été dans le top 6 lors des quinze premières journées et ne l'ont été que deux fois depuis lors.

Jusqu'ici, le record de la participation aux Champion's Playoffs après avoir figuré le moins souvent dans le top 6 durant la saison régulière appartient au Standard. Lors de la saison 2017/2018, les Rouches n'avaient arraché ces Playoffs qu'à la dernière journée, après avoir figuré quatre fois dans le top sur la phase régulière.



C'était la fameuse saison avec Ricardo Sa Pinto à la barre : le Standard était même mené 2-0 à Ostende lors de la dernière journée de phase classique. La montée de Mehdi Carcela à la pause avait tout changé, pour lancer les Liégeois vers une victoire 2-3. Et à l'issue de la fameuse remontada des Playoffs, il n'y a eu qu'une main de Ruud Vormer pour s'interposer dans la course au titre.