"C'est la première fois de ma carrière" : les joueurs de la RAAL n'en reviennent pas

La RAAL a offert à ses supporters un match haut en couleurs pour conclure la phase classique. Nolan Gillot a encore du mal à se l'expliquer.

Ceux qui s'attendaient à match fermé ont rapidement compris qu'ils s'étaient trompés. Avec cinq buts dans le premier acte et cinq autres dans le second, Genk et la RAAL ont joué le match de l'année. Un unscripted drama comme la Pro League les aime tant.

Nolan Gillot n'y est pas étranger. Avec ses trois assists, le piston des Loups n'a pas arrêté sur son côté gauche, aidant son équipe à remonter trois handicaps successifs de deux buts.

"Mes trois assists ? C'est la première fois dans ma carrière que cela m'arrive. Mais vous me connaissez, je suis très honnête : il y a deux buts encaissés qui sont pour ma pomme. Sur le premier but, Daan Heymans est l'homme que je dois tenir, et c'est lui qui se retrouve seul et qui marque. Le but d'El Ouahdi, c'est aussi pour moi. Il fallait que je me rattrape", explique-t-il à notre micro.

Plus la même équipe qu'en début de saison

Le Français est fier du caractère montré par l'équipe : "On n'est jamais mort, qu'on perde d'un ou deux buts, on l'a encore vu au Club de Bruges, même, s'ils avaient pris rouge. On l'a encore fait ce soir. Maintenant, on a cette réputation d'être solide chez nous et on en prend cinq. Il va falloir se rattraper".

La Louvière marque désormais plus...mais encaisse aussi davantage. L'équipe est-elle maintenant trop tournée vers l'offensive ? "Je pense surtout qu'on est plus efficace devant. Si tu regardes certains autres matchs cette saison, on avait les occasions pour marquer plus. Il y a cette confiance devant qui fait qu'on marque plus".





Malgré ce match homérique, place désormais aux Playdowns : "On a cru aux Europe Playoffs jusqu'au bout, sinon il fallait rentrer à la maison. On n'a pas réussi à les atteindre, c'est le jeu ; nous n'avions pas totalement notre sort entre nos mains. Il va falloir tourner le bouton et bien aborder ces Playdowns. Si on prend les adversaires à la légère, on est morts".