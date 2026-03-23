La confusion avec Chelsea vient donc de là : Roméo Lavia décline les Diablotins !

Roméo Lavia rejoindra-t-il les Diablotins aujourd'hui ? La tendance est désormais négative malgré l'appel de la fédération.

Plus appelé chez les Diables Rouges depuis le tout premier match de l'ère Domenico Tedesco en raison de ses blessures, Roméo Lavia est au centre d'une situation assez confuse en ce début de semaine.

Sur son site internet, Chelsea a en effet annoncé que son milieu de terrain allait rejoindre les U21 belges, une première depuis sa seule et unique apparition avec les Diablotins en juin 2022.

Chelsea fait volte-face

Sauf qu'entretemps, la fédération n'a toujours rien annoncé. Lavia n'était d'ailleurs pas dans la liste révélée par Gill Swerts. Depuis, Chelsea a supprimé l'information de son site. D'où quelques interrogations sur son cas.

La Dernière Heure y apporte son explication. Selon nos confrères, le joueur a simplement décliné la convocation. Son club a donc mis à jour le groupe de joueurs appelés en sélection, y retirant Lavia.



La raison de ce refus n'est toutefois pas connue. Mais il y a fort à parier qu'avec tous les pépins physiques subis ces dernières saisons, Roméo Lavia veut tout simplement se préserver et profiter de la trêve pour continuer à se remettre totalement à niveau physiquement.