"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

Thomas Chatelle critique la dernière sélection des Diables Rouges. Le consultant ne comprend pas certains choix de Rudi Garcia.

La dernière liste des Diables Rouges ne fait pas l'unanimité et Thomas Chatelle ne cache pas son incompréhension. Pour l'ancien joueur, la sélection de certains jeunes comme Mika Godts envoie un mauvais signal au reste du football belge. "Tu as assez d'ailiers, alors pourquoi ce choix ?" s'interroge-t-il sur le plateau de l'émission Dans le Vestiaire.

Le cas Godts pointé du doigt

Chatelle fait référence à certaines décisions prises par Godts avec les Espoirs. "Godts refuse les sélections avec les Espoirs. Quel message envoie-t-il à la fédération et à ces joueurs ?", lance-t-il. "Quand un joueur dit qu'il doit récupérer au moment où il est appelé, ça me pose question."

Selon lui, Nathan De Cat aurait dû passer par les Espoirs. "C'est un talent exceptionnel, je n'en doute pas", reconnaît-il. "Mais je pense que les Espoirs étaient l'étape logique pour lui à ce moment-là."

D'autres joueurs auraient dû être là

Chatelle estime que d'autres joueurs méritaient leur place. Il cite Mandela Keita, qui, selon lui, fait ses preuves depuis un moment. "Tu peux aussi appeler des joueurs qui ont prouvé leur valeur dans des championnats plus relevés", explique-t-il.



Le consultant pointe du doigt les choix du sélectionneur. "Ce n'est pas une question de talent, mais de timing et de décisions", affirme-t-il. "À mes yeux, ça aurait pu être géré autrement."