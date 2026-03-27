Des nouvelles de Jason Denayer : l'ancien Diable Rouge engagé dans un projet noble et ambitieux

Le Belge est toujours sans club mais n'en a pas encore terminé avec sa carrière de joueur. En attendant de retrouver un club, il est également impliqué dans un beau projet, toujours dans le football mais également dans le social.

Libre depuis janvier et la fin de son aventure à Al-Fateh (Arabie Saoudite), Jason Denayer n'a pas encore retrouvé d'employeur. Pourtant, en parallèle de sa carrière de joueur, le Bruxellois est très impliqué au sein d'un club en République Démocratique du Congo.

Jason Denayer très impliqué dans son projet sportif et social

Le FC Novakin, club basé dans la capitale Kinshasa, évolue en D2 congolaise et est en course pour la promotion. Selon StreamFootballRDC, Denayer se rendrait très souvent en RDC, très impliqué dans son projet. Il y suit très souvent les rencontres de son club et accompagne l'équipe fréquemment.

L'ancien défenseur de Manchester City et de Lyon est également très impliqué dans l'académie du club, qui compte pour le moment des catégories U13, U15 et U17. L’ancien Diable Rouge cherche à développer des talents pour l'équipe première du club.

Présenté comme un "projet social et sportif au service de la jeunesse", le joueur tente de transmettre son expérience et vise à créer une structure moderne, sans négliger l'aspect discipline et social.

Offrir un cadre propice à leur épanouissement

"Un projet cher à l’ancien international belge d’origine Congolaise Jason Denayer. Pensée comme un véritable outil de développement humain et sportif, l’académie s’inscrit dans une vision ambitieuse tournée vers l’avenir du football congolais", peut-on lire sur le compte du club.





"Structurée autour de trois catégories d’âges, l’Académie Novakin accueille de jeunes talents internés et formés entièrement gratuitement. Hébergement, encadrement sportif, suivi éducatif et discipline de vie sont assurés afin d’offrir aux pensionnaires un cadre propice à leur épanouissement. Les jeunes actuellement présents au sein de l’académie sont issus de différentes détections organisées à Lemba, Ndjili et Masina, témoignant de la volonté du club de ratisser large et de donner leur chance aux talents provenant de plusieurs communes de Kinshasa."