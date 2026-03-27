Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

Et si l'aventure entre Romelu Lukaku et Naples touchait bientôt à sa fin ? Le joueur de 32 pourrait quitter le club dès cet été.

C'est ce que révèle le journaliste italien Nicolò Schira. Selon lui, les relations entre le joueur et le club sont tendues et le Diable Rouge serait prêt à partir après la Coupe du monde 2026.

Big Rom est actuellement au cœur de l'actualité pour avoir choisi de ne pas se rendre dans les installations de son club, malgré le fait que cela lui ait été demandé après avoir décidé de ne pas prendre part à la trêve internationale avec la Belgique. S'il ne revient pas avant mardi prochain, il pourrait avoir des sanctions. Un écartement du groupe est notamment envisagé selon Sky Sport Italia.

L'avant-centre est actuellement sous contrat avec Naples jusqu'au 30 juin 2027. Sa valeur marchande est actuellement de 12 millions d'euros selon Transfermarkt.

Un retour à Anderlecht ?

Mais alors, une question se pose : s'il venait à vraiment partir, ce serait pour aller où ? Des équipes saoudiennes et turques l'auraient notamment approché ces dernières semaines. Anderlecht, son club de cœur, où il souhaite revenir, suit aussi la situation de près.

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Big Rom doit pour le moment continuer sa remise en forme afin d'être prêt pour les prochaines échéances, mais surtout pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Il y a peu de chances qu'il décide déjà de son futur dans les prochaines semaines.